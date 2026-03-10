Trump amenaza con atacar «20 veces más fuerte» a Irán si corta el petróleo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes a Irán a través de sus redes sociales de un ataque «20 veces más fuerte» si Teherán toma cualquier medida que «interrumpa» el transporte de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

«Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de su red social Truth.

En el mismo mensaje, Trump ha asegurado que el Ejército estadounidense «eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación». «La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos», ha agregado, antes de afirmar que esper y reza para que eso «no suceda».

De igual manera, el magnate estadounidense ha matizado que esta amenaza al Gobierno iraní «es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz». «Ojalá sea un gesto muy apreciado», indica.

Estas palabras de Trump llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya prometido que dejará «paso libre» a los buques de «cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio», mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que es «poco probable» que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

El Estrecho de Ormuz, por su parte, es uno de los puntos estratégicos más importantes del planeta, ya que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por él circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Países productores como Arabia Saudí, Irak, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos dependen de esta ruta para exportar su crudo hacia los mercados internacionales. Por este motivo, cualquier amenaza de bloqueo genera una inmediata preocupación en la economía global.

Por otro lado, el precio del petróleo registró una fuerte subida y llegó a superar los 115 dólares por barril este lunes. Sin embargo, los precios volvieron a descender más tarde y se colocaron por debajo de los 90 dólares después de que Trump insinuara que el conflicto con irán podría resolverse en un plazo relativamente «corto».