Trump reconoce oficialmente al Gobierno de Venezuela: «Hemos alcanzado un acuerdo sobre el oro»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado que su administración ha reconocido oficialmente al Gobierno de Venezuela encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, después de que ambas partes acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este anuncio se ha realizado durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas con líderes latinoamericanos en Florida. Trump ha asegurado que el reconocimiento se ha hecho «de manera legal» y ha destacado haber alcanzado un «acuerdo histórico sobre el oro venezolano», destinado a permitir que Estados Unidos y Venezuela colaboren para facilitar la venta de oro y otros minerales venezolanos.

Trump ha subrayado la importancia estratégica de estos minerales y ha afirmado que Venezuela posee «grandes cantidades de oro» y «muy buenas tierras», señalando que las administraciones anteriores no habían logrado aprovechar plenamente esos recursos.

El anuncio se enmarca en un contexto de acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, tras años de tensiones y después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro, ocurrido en enero, que propició la actual configuración política en Caracas y la designación de Rodríguez como presidenta encargada.

Según Trump, estos avances coinciden con otros acuerdos energéticos y de inversión bilateral que, en su opinión, benefician tanto al país sudamericano como a empresas estadounidenses, en áreas como minería y energía.

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, ha instado esta semana hace dos días a los inversores a explotar minerales estratégicos durante un viaje de dos días a Venezuela, donde la administración Trump ha preparado una alianza empresarial.

Poco después de la partida de Burgum el jueves por la tarde, el Departamento de Estado anunció que Washington y Venezuela habían acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares, lo que demuestra el compromiso del presidente de Estados Unidos Trump de profundizar los lazos en el país petrolero.

El Departamento de Estado afirmó entonces en un comunicado que la reanudación de las relaciones «facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y promover la reconciliación política en Venezuela». Esta medida también crearía las condiciones «para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente», se añadió entonces, sin más detalles.

El acceso a los recursos energéticos y minerales venezolanos podría impulsar el suministro a EEUU.y ayudar a Washington a ganar influencia en este país rico en recursos tras años de relaciones hostiles y sanciones estadounidenses que han acercado a Caracas a adversarios como China e Irán.