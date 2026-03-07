El Rey Felipe VI de España se ha solidarizado con Líbano tras la escalada del conflicto regional entre Israel e Irán, que se ha extendido al territorio libanés, según informó la oficina del presidente libanés, Joseph Aoun. Felipe VI expresó «el apoyo de España en las delicadas circunstancias que atraviesa el país libanés» y la «solidaridad del pueblo español con el amigo pueblo libanés». Aoun agradeció la postura del monarca y destacó el papel de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), con mandato español, en garantizar la seguridad y estabilidad de la región.

La llamada del Rey Felipe VI se ha producido después de varios días de bombardeos de Israel a la zona de Líbano controlada por los terroristas de Hezbolá, financiados por Irán para atacar a Israel. Hezbolá se encuentra en el sur de Líbano, los suburbios del sur de Beirut y a lo largo de la frontera con Israel. Asimismo, Aoun recibió una llamada del presidente francés Emmanuel Macron, en el marco de consultas bilaterales para seguir la evolución del conflicto y frenar la escalada militar.

Esta conversación se produce después de que, este sábado, el Gobierno de España haya manifestado su «rotunda» condena a los ataques contra Líbano y haya instado a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional. Sin embargo, la llamada de Felipe VI puede tener consecuencias por cómo pueda ser interpretada por Estados Unidos e Israel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya llamó a su homólogo en Líbano el pasado jueves, 5 de marzo, cuando le trasladó su «apoyo total» y pidió que cesasen las «escaladas», la «destrucción» y la «guerra». «Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra», añadió en un mensaje en redes sociales.

El grupo terrorista chií Hezbolá, financiado por Irán, se ha convertido en un actor central del conflicto que ha estallado entre Israel e Irán, arrastrando a Líbano a un papel crítico en la guerra regional. Actuando tanto como partido político como grupo terrorista, Hezbolá controla amplias áreas del sur del país, incluyendo los suburbios del sur de Beirut y la frontera con Israel, y posee un arsenal militar que en algunos casos supera al de pequeños Estados.

Líbano en la guerra entre Israel e Irán Líbano se ha visto arrastrado directa y profundamente al conflicto que estalló entre Israel e Irán a principios de marzo de 2026, tras una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Esta escalada ha ampliado el conflicto más allá de las fronteras iraníes, afectando al Líbano en varios frentes. Líbano se encuentra en un punto crítico mientras aborda la creciente influencia del grupo terrorista de Hezbolá, financiado por Irán, que ejerce un poder significativo en los ámbitos político, militar y social del país. Durante años, Hezbolá ha operado tanto como partido político como grupo terrorista, siendo el grupo terrorista con mayor arsenal armamentístico del mundo, superando en algunos casos a pequeños Estados. El momento actual de Líbano es decisivo: el gobierno libanés se enfrenta a una presión cada vez mayor, tanto interna como internacional, para tomar medidas que conduzcan al desarme del grupo terrorista Hezbolá o, al menos, a limitar su influencia. Los terroristas de Hezbolá en el conflicto El grupo terrorista chií Hezbolá, financiado por la tiranía de los ayatolás de Irán, comenzó los ataques contra territorio israelí el 2 de marzo de 2026, incluidas salvas de misiles y drones, en lo que describió como una respuesta a la eliminación del líder supremo iraní, Alí Jemenei, el pasado 28 de febrero. Esto marcó su entrada formal en la guerra regional. A raíz de esa ofensiva, el grupo terrorista Hezbolá ha desplegado incluso a sus unidades élite, como la sanguinaria fuerza Radwan, en el sur de Líbano para apoyar la confrontación con las fuerzas israelíes y bloquear avances de sus tropas cerca de la frontera. Respuesta de Israel y ataques de Hezbolá Israel respondió con ataques aéreos y operaciones terrestres en el Líbano, especialmente sobre los suburbios del sur de Beirut y otras áreas del sur, donde se cree que se encuentran posiciones y arsenales de Hezbolá. Estas ofensivas han generado numerosas víctimas de civiles y terroristas, así como un desplazamiento masivo de población. A diferencia de conflictos previos, el gobierno libanés ha intentado reafirmar su soberanía y el control exclusivo del Estado sobre la violencia organizada dentro de sus fronteras. En los últimos días, el Consejo de Ministros y sus principales líderes declararon ilegal la actividad militar de Hezbollah y ordenaron a las fuerzas armadas intentar implementar esa decisión. Desafío de Hezbolá al Gobierno libanés El pasado lunes 3 de marzo, el presidente libanés, Joseph Aoun, hizo hincapié en la decisión de Beirut de prohibir la actividad militar de Hezbolá es «una decisión soberana y definitiva» para ayudar a la dictadura de los ayatolás contra Israel. La declaración de Aoun se ha producido un día después de que el primer ministro Nawaf Salam declarara que las operaciones militares del grupo terrorista constituyen «actos ilegales» tras los ataques contra Israel del grupo terrorista, que provocaron represalias israelíes sobre Líbano.

«La decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros, que preserva el derecho exclusivo del Estado libanés a controlar las decisiones de guerra y paz y prohíbe las actividades militares y de seguridad fuera de la ley, es una decisión soberana y definitiva de la que no hay vuelta atrás», declaró entonces Aoun ante el Comité del Quinteto, compuesto por representantes de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Catar y Egipto.

«El Consejo de Ministros ha encomendado al ejército y a las fuerzas de seguridad la implementación de la decisión en todas las regiones de Líbano», agregó Aoun.

Líbano atrapado en un conflicto regional

La guerra entre Israel e Irán se ha convertido en un conflicto regional abierto, y Líbano está actuando como uno de sus principales frentes secundarios: