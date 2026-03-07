Paz Padilla destapa cómo funcionaba ‘Sálvame’: «Me decían ‘mete mierda’ y hacían de una mentira una verdad»

La relación de Paz Padilla con el extinto Sálvame (Telecinco) acabó como el rosario de la aurora. Los detalles de esa tormentosa ruptura pasaron a ser parte de una leyenda urbana que nunca terminó de confirmarse, dado que la humorista optó por no hacer sangre. Sin embargo, casi tres años después de la desaparición del programa que presentaba -cuando no lo hacía Jorge Javier Vázquez-, la actriz ha decidido revelar pormenores del funcionamiento del espacio producido por La Fábrica de la Tele, que también pasó a mejor vida.

Paz Padilla ha relatado que en Sálvame lo pasó «muy mal», a pesar de que «al principio» trabajar en el programa que ocupaba toda la franja de la tarde en Telecinco era «muy divertido». Aunque, con el tiempo, el tono cambió, como también la audiencia pudo apreciar con la evolución del espacio con el paso de los años. La esencia de Sálvame acabó completamente corrompida. Ya no era aquel formato tan «vivo», y lleno de «giros».

La actriz ha relatado que no le gustan nada las críticas, a pesar de que ha estado «en un programa de ese tipo muchísimos años». «Catorce, que se dice pronto, ¿eh?», ha señalado la humorista. Por ello, ha aprovechado para relatar lo incómodo que le resultaba ajustarse al guion, que le exigía meterse en la piel de un personaje alejado de su personalidad y que, para colmo, a ojos de la audiencia tenía que parecer que era el suyo propio.

«No me gustaba, era mi papel. Hay veces que me divertía muchísimo, que me reía porque había personajes muy divertidos, y momentos muy divertidos», ha explicado, pero al mismo tiempo ha reconocido que no le gustan «los gritos, las peleas, las discusiones», y precisamente esto «era lo normal», lo que dominaba la última etapa del programa que se emitió durante casi 15 años.

Si por algo es conocida Paz Padilla es por hacer humor absolutamente a todas horas, algo que el programa intentaba limitar directamente dictando órdenes por el pinganillo a la presentadora. «Me decían por el oído: ‘Venga, Paz, déjate de cachondeo y venga, ponte seria’», ha relatado. Aunque, sin duda, era otra de las órdenes, en ese mismo contexto, la que ha resultado mucho más reveladora: «Me decían ‘venga, mete mierda, mete mierda’».

Incómoda con esas directrices, Paz Padilla «no quería» seguirlas, y «dejó de hacerlo». «Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar», ha añadido. La actriz también ha contado que ha «sufrido bastante» por entender que no encajaba en ese sentido en el programa.

«Hay algo que se llama la ínsula. Es una parte, del cerebro que es tu yo, la identidad. Entonces, no puedes hacer algo que tú no eres, porque te pasa factura. Puedes hacerlo un tiempo, pero al final la ínsula te dice ‘no, estás en un trabajo que no es el que te corresponde», ha subrayado la humorista.

Paz Padilla «luchó» contra ello, pero «los miedos» se lo hicieron mucho más difícil. Miedos «porque es tu trabajo, porque te han dicho durante mucho tiempo esto es pan para hoy y hambre para mañana, tienes que aprovechar».

Con su paso por Sálvame y por la televisión, ha continuado Paz Padilla, ha tenido la oportunidad de trabajar «con grandes profesionales del medio». «Saben manejar muy bien el ritmo, saben manejar muy bien las emociones, y provocar que se den situaciones. He visto cómo se manejan las medias verdades, las mentiras… cómo se hace una opinión verdad, una mentira verdad», ha sentenciado.

Paz Padilla: «A mí me despidieron de ‘Sálvame’»

La presentadora ha abordado cómo «aguantó» tantos años, y no ha restado mérito al «esfuerzo» ni a ese trabajo que era «muy difícil de hacer», con cuatro horas de televisión diarias en directo y, en ciertas etapas, hasta nueve. Ahora ve cómo esa personalidad del último Sálvame se ha trasladado a algunos «programas de política muy parecidos».

La política, de hecho, es otro de los asuntos a los que se ha referido Paz Padilla en el podcast El sentido de la birra, donde ha contado cómo hace muchos años los artistas podían actuar en mítines políticos sin necesidad de ser tachados de adeptos del partido en cuestión. Para ellos, ha comentado, era un trabajo más, y no por ello eran el objetivo de campañas de haters, como ahora. Paz Padilla entiende que en la actualidad existe el miedo a hablar de política por este tipo de cosas, porque si «sales en una foto» con un líder de un partido, te asocian a determinada ideología, «y no necesariamente es así».

Asimismo, otra de las críticas que ha recibido como artista es la de gente que le echa en cara lo bien que vive. «Venga, cámbiate por mí. Yo he estado diez años sin vacaciones, diez años, que se dice pronto. Como máximo, me cogí una semana al año. No creo que haya gente que haya estado diez años sin vacaciones. Y es verdad, he conseguido muchas cosas, pero también he renunciado a otras», ha aclarado, para subrayar que «no le gusta juzgar a nadie» -«aunque haya trabajado 14 años» en Sálvame-.

Tras más de una década en el programa, le despidieron. «Pusieron la excusa de que yo había abandonado el plató, cuando allí el plató lo había abandonado hasta el plató», ha bromeado Paz Padilla, en alusión a las recurrentes salidas del set de los colaboradores por sus enfados en directo. «Me tuvieron que readmitir, no llegué a juicio porque no era necesario, yo tenía mis pruebas», ha revelado.