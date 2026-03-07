Olvida las clases de historia: este documental explica mejor que nadie la caída de los peores tiranos de Roma

Como bien demostró en 2025 con Adolescencia o recientemente a través de fenómenos virales de la talla del final de Stranger Things, la «gran N roja» es la auténtica reina de las ficciones en el streaming. Pero sus desbordantes producciones no pueden dejar de lado cómo la marca también triunfa en otros registros y formatos. El ejemplo perfecto lo encontramos con La vecina perfecta, el true crime nominado al mejor largometraje documental en los Oscar 2026. Sin embargo y, aunque nuestra recomendación del fin de semana es del mismo modo un documental de Netflix, en esta ocasión nos sumergimos en la historia de Roma con una serie que mediante tres temporadas narra el ascenso y caída de los mayores tiranos de dicho periodo histórico.

La serie documental no es otra que El sangriento Imperio Romano (2016). Proyecto dirigido por Richard Lopez (Jonestown: Terror in the Jungle) que basa parte de su éxito en entremezclar entrevistas a expertos en la materia con recreaciones dramáticas narradas, en su primera temporada, por el actor Sean Bean (El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo, Juego de Tronos). Entre los historiadores acreditados más conocidos, se encuentran el Dr. Corey Brennan y el Dr. Aaron Irvin, quienes junto a otros analistas van evaluando los hechos entre las diferentes dramatizaciones.

Los capítulos suelen durar entre los 40 y los 50 minutos y mientras en la primera temporada tenemos 6 episodios, en la quinta sólo se dieron 5 y finalmente en la última, 4. No obstante ¿qué podemos descubrir realmente en este documental de Netflix sobre la historia de Roma.

El documental de Netflix perfecto para los amantes de la historia de Roma

El sangriento Imperio Romano es un serial antológico, que divide sus tres temporadas de la siguiente forma:

Temporada 1 : El reinado de la sangre se centra en Cómodo, cuyo reinado y caída marco el declive iniciado tras la muerte de Marco Aurelio, su padre

: El reinado de la sangre se centra en Cómodo, cuyo reinado y caída marco el declive iniciado tras la muerte de Marco Aurelio, su padre Temporada 2 : El señor de Roma parte del ascenso al poder de Julio César como dictador. Aquí se narra desde el Primer Triunvirato al colapso final de la República Romana

: El señor de Roma parte del ascenso al poder de Julio César como dictador. Aquí se narra desde el Primer Triunvirato al colapso final de la República Romana Temporada 3: El emperador loco relata el cruel reinado de Calígula, rememorando cómo paso de ser un joven con un talento político prometedor a una trastornado caudillo

En la segunda y la tercera temporada, Bean cedió el puesto de narrador a Steve West y a nivel interpretativo, al aparecer siempre personajes diferentes vamos viendo a varios actores ir encarnando uno a uno a los protagonistas de dichas tramas. Tenemos por ejemplo a Aaron Jakubenko como el emperador Cómodo, Ditch Davey en la piel de Julio César e Ido Drent como Calígula.

Violencia y explícita y mucha intriga

A pesar de ser un documental, la mezcla entre recreación y entrevistas le otorga a esta creación de Netflix una portentosa radiografía de la historia de Roma, aplicando valores propios de la ficción como las intrigas políticas. Todo ello envuelto en un conjunto de batallas en las que la violencia explícita marca el tono severo de los capítulos.