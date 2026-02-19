¿Dónde ver ‘Sirat’, la película nominada a los Goya y los Oscar en streaming?

Si el público español tuviese que quedarse con sólo una película de la industria patria, la gran mayoría apostaría por Los domingos. La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido en una rara avis capaz de encandilar tanto a los devotos de la fe, como a agnósticos y ateos. No obstante, si hablamos de los espectadores internacionales, festivales y crítica autoral, todo el mundo tiene claro qué director y qué propuesta hay que ver para comprender cuál es la mayor revolución audiovisual española de la última década: Sí, nos referimos a Sirat, la radical película de Oliver Laxe.

Estrenada el pasado verano, el fenómeno de Sirat no se entiende sin su presentación en el certamen de la croisette. El tercer largometraje de Laxe se prestrenó en el Festival de Cannes llevándose ni más ni menos que el Premio del Jurado (ex aequo con El sonido de la caída). Una categoría equivalente al bronce del evento. Pero el impacto de esta road movie protagonizada por Sergi López no quedó simplemente ahí. El público quiso ver Sirat en los cines auspiciándola hasta convertirla en la novena película nacional más taquillera de nuestro box office. El filme terminó recaudando casi 3 millones de euros en España y superando la barrera de los 10 millones de dólares fuera de las fronteras del país. La trascendencia global fue premiada con cinco galardones en los Premios del Cine Europeo (EFA), dos premios Feroz y 11 nominaciones a en los próximos Goya. Eso sí, el broche de oro está en la meca del cine. El trabajo de Laxe está nominada a mejor película internacional y a mejor sonido en los Oscar 2026.

Ahora bien, las dos preguntas que se hacen todos aquellos que todavía no se han enfrentado a este descorazonador trayecto por los infiernos son; dónde podemos ver Sirat en el streaming y si esta es una historia para todo el mundo.

Dónde ver ‘Sirat’: la radical película de Oliver Laxe

Sirat puede verse en exclusiva y bajo suscripción en la plataforma de Movistar Plus. Algo lógico si tenemos en cuenta cómo el trabajo del realizador de origen francés ha sido producido por el terminal en colaboración con el sello El Deseo, de Pedro y Agustín Almodóvar. En España, el agónico thriller fue distribuido por BTeam Pictures.

La trama nos pone en la piel de un hombre (López) y su hijo (Bruno Núñez), los cuales acaban de llegar a una rave en el desierto de Marruecos. Su misión no es otra que la de buscar a Mar, la hija y hermana de la familia que desapareció hace meses en una de estas fiestas ilegales. Repartiendo su foto, una mañana conocen a un grupo de raveros a quienes deciden seguir para encontrar a la joven.

Escrita por el propio Laxe y Santiago Fillol, Sirat es un apuesta que rehuye de cualquier tipo de convencionalismo convirtiéndose en un ejercicio de trilerismo con los géneros. Visceral, nihilista y perturbadora, puede que la narración del cineasta acumule varias decisiones de guion al borde del abismo. Pero en cambio, al desempeño de Laxe no se le puede negar la creación de una atmósfera que retumba todavía días después de su visionado en nuestra caja torácica. Sirat-tortuosa toda ella-está viva. Y eso es mucho más de lo que pueden decir la mayoría de las producciones que se estrenan a lo largo del año.

El elenco secundario se completa con toda una serie de intérpretes debutantes y actores no profesionales, como Jade Oukid, Stefania Gadda y Richard Bellamyun, entre otros.

¿Tiene posibilidades reales en los Oscar 2026?

Esta edición, la categoría de mejor película internacional se paga bastante caro. De hecho, la simple nominación ya es un logro mayúsculo para nuestro cine. La gran favorita es la brasileña, El agente secreto. Aunque no es ni mucho menos, la única rival de la cinta de Laxe. Por delante deberá vencer a otras apuestas mundialmente conocidas y premiadas a la altura de la noruega Valor sentimental, la iraní Un simple accidente y el documental tunecino, La voz de Hind.

Por otra parte, donde podría tener más posibilidades es en la sección del Oscar al mejor sonido. A pesar de tener duras y exigentes competidoras como F1: La película o Los pecadores.