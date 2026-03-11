Esta película española del 2005 se ha colado en el top 10 de Netflix: cine quinqui en estado puro

En el mercado del streaming convive la tendencia viral de lo inmediato con historias otrora, que jamás pensamos podrían volver a gozar de un carácter protagonista actual. Por eso en estos instantes, en el top 10 de la «gran N roja» conviven estrenos recientes como Cortafuego con por ejemplo, Emily, la estafadora, un thriller dramático estrenado en el 2022. Aunque la cinta cuya presencia en el ranking más nos ha sorprendido es en realidad una película española que ha logrado imponerse a la mayoría de novedades de Netflix: Nos referimos, cómo no, a la obra maestra del cine quinqui, 7 vírgenes.

Estrenada en 2005, este drama social representa un capítulo histórico para el séptimo arte patrio por varias razones. La primera porque actualizó un subgénero criminal propio de los 70 y los 80, a través de una especie de quinqui tardío o neo quinqui. En vez de los SEAT 124, las melenas y las patillas largas de Navajeros (1980), El Pico (1983) o Deprisa, deprisa (1981), 7 vírgenes nos trajo los problemas de la delincuencia a las motos de 49cc y los barrios de viviendas de protección oficial. La segunda recae en la figura de su director, Alberto Rodríguez. El cineasta sevillano conquistó los Goya con La isla mínima en 2015 y se llevó la consideración al mejor guion adaptado por El hombre de las mil caras en 2017. Pero antes, esta película española que ahora triunfa en Netflix fue su escaparate nacional, a pesar de que el cine quinqui ya no era ni mucho menos, una tipología favorable para llamar la atención del público ni de la crítica.

Por último y sin pode pronosticarlo, 7 vírgenes se convirtió en un pilar fundamental y referencia indiscutible de los Hasta el cielo (2020), Las leyes de la frontera (2021) y Enemigos (2025) que llegarían, como bien sabemos, bastante después.

¿De qué trata ‘7 vírgenes’?

La sinopsis oficial de 7 vírgenes sigue a Tano, un adolescente que cumple condena en un reformatorio. Un día recibe un permiso especial para asistir a la boda de su hermano, Santacama. En las 48 horas que le ofrecen, Tano se lanzará con su amigo Richi en una espiral de libertad efímera rindiéndose a todas esas cosas que no le permiten hacer en su encierro. El joven se emborrachará y drogará, intentando exprimir cada segundo de su impasse carcelario. Pero poco a poco se dará cuenta de que ese recorrido debe convertirse irremediablemente en un viaje hacia la madurez.

Disponible en Netflix, Movistar Plus y FlixOlé, el largometraje de Rodríguez encuentra su mayor virtud en las interpretaciones de unos fantásticos Juan José Ballesta, Jesús Carroza y Vicente Romero. Tras ellos, Alba Rodríguez, Julián Villagrán, Ana Wagener, Manolo Solo, Maite Sandoval y Antonio Dechent completan el elenco secundario.

7 vírgenes estuvo nominada a seis premios Goya, aunque sólo consiguió el de mejor actor revelación para Carroza.

