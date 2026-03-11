Sólo llevamos 3 meses de 2026 y éstas son mis series favoritas de Netflix: se las recomiendo a todo el mundo

La «Gran N roja» lleva un arranque de año sencillamente espectacular. Y eso que todo empezó con una despedida traumática. Stranger Things emitió su capítulo final el día 1 de enero, pero si los espectadores pensaban que el servicio de streaming bajaría el ritmo de sus novedades tras concluir la trama principal de la ficción más relevante de su historia, es que no conocía ni mucho menos la ambición audiovisual de la plataforma liderada por Ted Sarandos y Greg Peters. Un nivel de producciones increíble que, ni habiendo cumplido tres meses del calendario, ya nos ha regalado tramas y productos narrativos sugerentes. De momento en el todavía incipiente 2026, estas son algunas de mis series favoritas estrenadas por Netflix:

2026: mis series favoritas de Netflix en lo que llevamos de año

‘Él y ella’

Dos estrellas del UCM como protagonistas y una trama en clave de thriller adictivo han sido suficientes para que Él y ella ocupe las listas virales de la compañía durante casi un mes. Tessa Thompson y Jon Bernthal son una ex pareja que debe colaborar para investigar un extraño caso de asesinato. Ella es presentadora de noticias y él, un agente local del lugar de Dahlonega, el lugar del crimen. Las dos perspectivas del caso parecen válidas, pero uno de los dos está mintiendo.

‘Las siete esferas’

A mi un buen caso policial ya me conquista de primeras y, si encima este adapta una novela de Agatha Christie, la apuesta ya me tiene per se, enganchado perdido hasta los títulos de crédito. Tres episodios con un reparto repletos de caras conocidas (Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest) y un gran misterio por resolver: ¿Podrá Lady Eileen Brent con la escalofriante conspiración que cambiará su vida?

‘Los dinosaurios’

Ha irrumpido hace nada en el catálogo, aunque con sus avances promocionales de 2026 ya sentía que esta iba a ser una de mis series favoritas de Netflix. Producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, a lo largo de cuatro capítulos somos testigos del auge y caída de los dinosaurios.

‘Cómo llegar al cielo desde Belfast’

La lista también tiene un hueco para la comedia, a pesar de que este maneje un humor negro incorregible. Creada por Lisa McGee, responsable de la genial Derry Girls, el argumento nos pone en la piel de tres amigas cuyo objetivo no es otro que resolver la sospechosa muerte de otra amiga.

‘Niños de plomo’

Esta miniserie polaca basada en hechos reales nos traslada a mediados de los 70, donde una joven doctora comienza a investigar el envenenamiento por plomo sufrido por unos niños que viven cerca de una fundición. A lo largo de 6 capítulos, la médico se jugará su carrera y reputación para salvar la vida de los pequeños.