Ted Sarandos le pide a los demás servicios de streaming que sean tan «transparentes» como Netflix

El pasado mes de abril, Netflix informó que dejaría de comunicar el número de sus suscriptores en los informes trimestrales a partir del 2025. Una estrategia opaca que desde la compañía vendieron como que en realidad, la cantidad de afiliados al servicio de streaming es una métrica ya ineficiente y que lo que ahora necesitaba el estudio era cuantificar y dar valor al «compromiso». Pero aún con ese cambio, «la gran N roja» sigue siendo la plataforma de vídeo bajo demanda más abierta a comunicar sus datos en comparación a su competencia. Algo que el codirector ejecutivo Ted Sarandos ha pedido ahora que hagan sus rivales.

El ejemplo perfecto de dicha comunicación abierta de la marca podrá comprobarse hoy mismo, cuando Netflix publique su informe bianual de audiencia, «What We Watched: A Netflix Engagement Report». Una serie de datos que detalla la cantidad de horas vistas y visualizaciones totales del contenido en un periodo de seis meses, en este caso hablamos de la primera mitad de 2024. Así, como Max, Prime Video o Disney la suelen seguir en sus políticas pioneras (como toda buena líder del mercado), Sarandos cree que es hora de que estas sean tan transparentes como él mismo asegura que es el servicio de transmisión que comanda. La idea de comunicar que dejarían de mostrar su número oficial de suscriptores no fue una decisión buena para sus acciones. Al momento de explicar ese cambio en el flujo de la información sobre su cantidad de miembros, las acciones de la corporación bajaron un 6,1%, creciendo en la misma semana hasta el 9%. Aunque aun con todo, en líneas generales las propias acciones crecieron de forma anual en un 75%. Un desglose un tanto injusto teniendo en cuenta que con mucha diferencia, sigue siendo la ventana de contenidos más abierta en términos de cantidad de espectadores y de reproducciones de sus películas, series y documentales. De ahí que el CEO junto a Greg Peters de Netflix quiera que todos, como se suele decir, «jueguen al mismo juego».

Ted Sarandos quiere transparencia

Como toda empresa que comanda una serie de competidoras en el mercado, Netflix ha tenido que tomar ciertos riesgos para entre otras cosas, prevalecer su estatus de cabeza visible de las aplicaciones de vídeo bajo demanda. Como por ejemplo, ser la primera en incluir publicidad, eliminar el sistema multicuentas o subir el precio en incontables ocasiones. Estas medidas polémicas terminaron siendo replicadas en mayor medida por el resto de plataformas y a Sarandos, le gustaría que al igual que sus rivales les siguen en ese sentido estratégico, también fueran igual de abiertas con los números que producen sus contenidos.

De hecho, basta con una búsqueda en google para encontrar información de la propia empresa californiana con sus Top 10 en películas y series, además de contabilizar el número de países en los que una producción lidera la categoría y la cantidad de reproducciones de cada una de ellas. En cambio, otras simplemente establecen en sus aplicaciones ciertos rankings que se reducen a ordenar las cintas y las ficciones seriadas enumerándolas y etiquetándolas como contenido en «tendencia».

Por eso mientras asistía al Festival Fast Company de Nueva York, cuando a Sarandos se le preguntó por el reciente informe, le explicó a Deadline lo siguiente: «No creo que podamos ser más transparentes que eso. Espero que las otras personas en el negocio sigan ese ejemplo».

¿Es Netflix transparente de verdad?

Ser más transparente que la competencia tampoco asegura hacer las cosas bien, dado que la diferencia habla peor del resto de plataformas que bien de Netflix. De hecho, si atendemos a lo que debería ser una transparencia total, el terminal debería enumerar del mismo modo una lista con aquellos contenidos que no han funcionado (cosa que obviamente no hace). Los informes bianuales de compromiso de Netflix llegaron el año pasado, en medio de la huelga de guionistas. Por aquel entonces, todo parecía indicar que los resultados de las protestas derivarían en un compromiso a medio/largo plazo donde estas empresas serían más transparentes con sus datos. Algo a lo que la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings se adelantó, mientras sus rivales siguen atravesando una comunicación ambigua y poco esclarecedora del triunfo o fracaso de su contenido original.

Sea como fuere, What We Watched: A Netflix Engagement Report se presenta como una hoja de cálculo llena de datos sin procesar. Es transparente, pero complicada para la audiencia. No se espera que la competencia directa de Netflix apunte en este caso a la misma dirección que la líder del mercado. Entre otras cosas, porque ninguna de ellas puede presumir de tener 269 millones de suscriptores en todo el mundo.