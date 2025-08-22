Un equipo de ‘Vamos a ver’ amenazado tras cubrir el tiroteo de Ávila: «¡Os vamos a quemar vivos!»

Este jueves 22 de agosto se ha producido en Ávila un tiroteo que ha terminado con un muerto y tres heridos. El suceso, que se produjo sobre las 18:45 horas, provocó un gran despliegue policial debido a la violencia desatada. Tal era la tensión que se vivía en la zona que un equipo de Vamos a ver fue amenazado y tuvo que ser escoltado por agentes de la unidad UIP. «Estamos bien, pero lo cierto es que hemos vivido un momento de bastante tensión y mi compañero Adri y yo nos hemos dado un buen susto. Le mando un beso a mi madre», ha dicho en directo Carlos Garayoa, uno de los reporteros amenazados,

Tiroteo en Ávila

La Policía Nacional se ha desplegado en Ávila para frenar una escalada de venganza tras un tiroteo mortal entre clanes familiares en la ciudad. Un hombre de 51 años ha muerto tiroteado y se han registrado dos heridos más, uno de ellos por un disparo en una pierna. Los autores ya están detenidos y bajo vigilancia en el hospital.

Tras el tiroteo se han producido escenas de venganza y disturbios en la misma barriada del sur de la ciudad, con destrozos de vehículos y de domicilios.

Los agentes también mantienen abierto un dispositivo para evitar nuevas reyertas en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde se han concentrado amigos y familiares de los heridos por los disparos.

Amenazas a un equipo de ‘Vamos a ver’

Tras la reyerta, se produjeron varios altercados entre las familias de los implicados y se vivieron momentos de auténtica tensión en las calles de Ávila y en la puerta del propio centro de salud al que fue trasladado el varón que ha terminado falleciendo en las instalaciones.

Aunque todo apunta a que el detonante habría sido un problema sentimental, parece que ambos clanes llevaban mucho tiempo enfrentados.

El programa de Telecinco ha podido hablar en directo con el equipo que tuvo que ser escoltado tras ser amenazado. Aunque se encuentran bien, ambos llevan todavía el susto en el cuerpo. Carlos Garayoa, uno de los reporteros amenazados, ha contado en directo cómo sucedió todo: «Estamos bien, pero lo cierto es que hemos vivido un momento de bastante tensión y mi compañero Adri y yo nos hemos dado un buen susto. Le mando un beso a mi madre».

«Solamente íbamos a hacer nuestro trabajo, les hemos mostrado nuestro respeto y hemos acatado su deseo de no grabarles. Cuando nos hemos desplazado hacia la calle donde ayer se produjo el tiroteo, ha llegado la madre de la persona fallecida con varios familiares y se han vivido momentos muy emocionantes. Les hemos dado el pésame y también les hemos mostrado nuestro respeto. Nos han dicho que no había problema, pero en cuanto hemos sacado la cámara para grabar el dispositivo policial, han bajado como 50 personas y por nuestra seguridad nos hemos tenido que marchar de allí», ha continuado explicando.