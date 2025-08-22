La Policía Nacional se ha desplegado en Ávila para frenar una escalada de venganza tras un tiroteo mortal entre clanes familiares en la ciudad. Un hombre de 51 años ha muerto tiroteado y se han registrado dos heridos más, uno de ellos por un disparo en una pierna. Los autores ya están detenidos y bajo vigilancia en el hospital.

Tras el tiroteo se han producido escenas de venganza y disturbios en la misma barriada del sur de la ciudad, con destrozos de vehículos y de domicilios.

Los agentes también mantienen abierto un dispositivo para evitar nuevas reyertas en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde se han concentrado amigos y familiares de los heridos por los disparos.

Un hombre de 51 años asesinado

Los hechos tuvieron lugar este jueves por la tarde cuando a las 18:44 horas los servicios de emergencias recibieron varias llamadas alertando de que se habían producido varios disparos en la calle Maestro Piquero.

Los testigos advertían que había dos personas heridas de bala que habían sido trasladados en vehículos particulares hasta centros sanitarios para recibir atención médica.

Uno de ellos, un hombre de 51 años había recibido varios balazos y falleció en un centro de salud. El herido grave, otro hombre de 30 años familiar del fallecido, fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde quedó ingresado en estado grave.

Altercados por venganza

El tiroteo desembocó en una serie de altercados provocados por familiares que buscaban venganza. Las imágenes grabadas por los testigos muestran las escenas de violencia en las calles del barrio, con varios personas destrozando con barras de hierro un vehículo aparcado propiedad de algunos de los implicados.

Los incidentes se trasladaron hasta las puertas de los centros hospitalarios, con amenazas y enfrentamientos que se han cobrado algún herido leve. Ante el cariz que estaba tomando la situación, la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, establecieron un dispositivo especial de seguridad para frenar los enfrentamientos entre ambos clanes familiares.

A la vez, otras unidades policiales se centraban en atrapar a los protagonistas del tiroteo mortal en las calles del barrio, donde se produjeron escenas de tensión, identificaciones y alguna persecución.