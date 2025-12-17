Horario del Rayo Vallecano - Drita: cuándo es y por qué canal de TV ver en directo gratis el partido de la Conference League.

El Rayo Vallecano afronta un encuentro complicado a la par que importante frente al Drita. El equipo español quiere estar en los octavos de final de la Conference League y para ello tendrán que ganar, ya que si pierden, previsiblemente, se la tendrán que jugar en el playoff previo y el objetivo de los de Íñigo Pérez es saltarse esa ronda. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que se juega en el Estadio de Vallecas.

Cuándo juega el Rayo Vallecano la Conference League y a qué hora es el partido contra el Drita

El Rayo Vallecano recibe al Drita en el Estadio de Vallecas para jugar el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League. El conjunto que dirige Íñigo Pérez tiene todo de cara para clasificarse entre los ocho primeros a la siguiente ronda y para asegurarse su puesto en los octavos de final tienen que ganar sí o sí delante de sus aficionados. En el caso de que los madrileños no sean capaces de imponerse a los de Kosovo, que tienen opciones de quedar entre los ocho primeros, quedarían relegados a jugar el playoff.

Horario del Rayo Vallecano – Drita de la Conference League

La UEFA ha programado este apasionante Rayo Vallecano – Drita correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 18 de diciembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los vallecanos y los de Kosovo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con plena normalidad en la previa en los aledaños del Estadio de Vallecas para que el choque pueda arrancar de manera puntual.

Dónde ver el Rayo Vallecano vs Drita en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la competición de bronce del viejo continente. Este Rayo Vallecano – Drita que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal forma parte de un paquete de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV el choque que se disputa en el Estadio de Vallecas.

Los aficionados del conjunto de la franja roja en el pecho y los seguidores de las diferentes competiciones continentales en general deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Drita de la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está lista para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También hay que tener en cuenta que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador para ver todo lo que suceda en el Estadio de Vallecas.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este choque tan importante para los de Íñigo Pérez, que se la juegan en esta jornada 6 de la fase de liga de la Conference League. Una vez acabe el choque en el Estadio de Vallecas publicaremos la crónica del Rayo Vallecano – Drita y las reacciones relevantes que se puedan producir en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Drita

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto madrileño que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Rayo Vallecano – Drita de la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero, además de otras cadenas regionales, podrán conectar con el Estadio de Vallecas para contar todo lo que esté ocurriendo en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Rayo Vallecano – Drita

El Estadio de Vallecas, que se encuentra en la capital de España, será el escenario donde se disputará este Rayo Vallecano – Drita de la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League. Este campo fue inaugurado en 1976 y tiene aforo para acoger a unos 14.500 aficionados. Se espera que haya un gran ambiente este jueves con una hinchada entregada para animar a sus jugadores para que puedan clasificarse para los octavos de final de la competición de bronce del viejo continente.

La UEFA ha designado al árbitro suizo Urs Schnyder para que imparta justicia en este frenético Rayo Vallecano – Drita que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Conference League. Su compatriota Luca Cibelli estará controlando todo en el VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará localizado entre los dos banquillos del Estadio de Vallecas.