El colombiano Yaser Asprilla, a un paso del Mallorca

El colombiano Yaser Asprilla, delantero de 22 años del Girona que hace apenas dos días visitó Son Moix con el Girona, está a un paso de convertirse en el primer refuerzo de invierno del Real Mallorca, según ha podido confirmar OKBALEARES. Asprilla, por el que el Girona pagó 18 millones de euros, llegaría cedido hasta el 30 de junio con opción de compra.

Yaser Asprilla, que ha jugado 14 partidos de Liga esta temporada en los que no ha marcado ningún gol, estaba llamado a ser en el Girona el sustituto de Savinho, pero no ha conseguido adaptarse a la competición española y ha ido perdiendo protagonismo. Además, la inminente cesión del «diablito» Echeverry al equipo catalán por parte del Manchester City le cierra las puertas por completo.

En este contexto, Pablo Ortells ha sido muy rápido y aprovechó la visita del Girona, con quien mantiene muy buenas relaciones -la pasada temporada ya vino Valery-, para dejar prácticamente cerrada una operación que podría ser de enorme impacto para el equipo a poco que el colombiano demuestre las condiciones que le llevaron a España procedente del Watford.

Asprilla es, además, el primer interesado en darle al Mallorca un buen rendimiento, ya que se juega ir al que sería el primer Mundial de su carrera. Hasta ahora ha sido 11 veces internacional y ha marcado dos goles. En la Liga esta temporada ha jugado 588 minutos en Liga, con el saldo de cero goles y cero asistencias, y 165 en Copa, con dos goles y una asistencia.

Futbolista esencialmente rápido, se mueve por todo el frente de ataque, aunque su posición predilecta es la de extremo derecho, precisamente la que más necesitaba reforzar el Mallorca, por lo que en principio es exactamente lo que buscaba Jagoba Arrasate.