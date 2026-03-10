El Govern reclamará la devolución de los 1,1 millones que dio al grupo Damm tras el cierre de Agama

El Govern apoyará los «proyectos de futuro» previstos por los ganaderos afectados por el cierre de Agama, referente de la industria lechera de Mallorca. Lo ha afirmado este martes en el pleno del Parlament el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, al ser preguntado acerca del cierre de la empresa por parte de la diputada socialista Malena Riudavets.

Simonet ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha buscado alternativas para evitar la pérdida de la industria lechera en Mallorca con la puesta en marcha de una cooperativa de carácter público-privada, pero que finalmente no ha prosperado.

«Pedimos una valoración para mantener la continuidad de Agama, presentamos el proyecto de cooperativa en el que el Govern podría tener un máximo del 30%. Encontramos un inversor privado, pero los ganaderos declinaron el proyecto porque tienen otros proyectos de futuro, a los que daremos apoyo», ha expuesto.

Asimismo, ha hecho referencia a las diferentes ayudas prestadas por la administración autonómica, como una de un millón de euros que el Grupo Damm previsiblemente tendrá que devolver tras su cierre. «Tendremos que pedir que se retorne», ha admitido.

A otras subvenciones, como una de tres millones de euros, la empresa renunció. Tampoco se presentó al incremento del programa de leche en las escuelas, ha detallado.

También ha recriminado a los socialistas que achaquen al Govern el cierre de Agama al señalar que durante su mandato se redujo la producción de leche.

Sobre el cierre de la industria lechera de Mallorca también ha preguntado el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de pedir el retorno de la subvención otorgada a Damm.

«Ya he dicho que esta subvención se les otorgó y tenían la obligación de tener actividad durante cinco años. Si finalmente cierra este marzo, iniciaremos el proceso para que se retorne la ayuda», ha afirmado.

El conseller ha recordado que cuando Damm compró Agama «todo fueron promesas y buenas intenciones» y la empresa realizó varias inversiones. «Pero la cosa fue cambiando y, muy mediterráneamente, se llevaron el Laccao a Cataluña», ha ironizado.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al Grupo Damm de «engañar» a la administración autonómica y a los ganaderos con el cierre de Agama, referente de la industria lechera de Mallorca.

Así lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por el cierre de Agama por parte del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Prohens ha recordado que ella es natural de Campos, «un pueblo de tradición agraria, lechera y ganadera», y que conoce «con nombre y apellidos» a los productores afectados por el cierre de la empresa.

«Son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangra ante el engaño a la administración y a los productores, a quienes Damm le dijo que compraría leche hasta finales de año y finalmente ha adelantado el plazo.

El Govern, ha asegurado, también revocará la declaración de interés autonómico solicitada por la multinacional y le exigirá que devuelva una subvención que le fue otorgada de poco más de un millón de euros.