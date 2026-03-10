Persecución de película en Mallorca: detenidos dos ladrones con bolsas trucadas para robar en supermercados

Huida a pie, conducción temeraria y pruebas arrojadas por la ventanilla: así fue la persecución policial. La Guardia Civil ha detenido infraganti a dos hombres como presuntos autores de un delito continuado de hurto en supermercados de Santanyí, tras sorprenderlos justo después de cometer varios robos en diferentes establecimientos de la zona. Los arrestados, de 30 y 52 años y procedentes del norte de Europa, habrían estado actuando durante semanas utilizando un método diseñado para burlar los sistemas de alarma de los comercios.

La intervención policial se remonta al 27 de febrero, cuando agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santanyí detectaron a los sospechosos en el interior de un vehículo utilitario. Los investigadores ya seguían la pista de una serie de hurtos repetidos en supermercados, por lo que la presencia de los individuos levantó inmediatamente las sospechas de los agentes.

Cuando los dos hombres se percataron de la presencia policial, intentaron huir de forma precipitada para evitar ser identificados. Uno de ellos salió corriendo a pie, mientras que el otro arrancó el vehículo e inició una fuga a gran velocidad, ignorando las indicaciones de los agentes y realizando maniobras de conducción peligrosas que generaron momentos de gran tensión.

Durante la persecución, el conductor llegó incluso a arrojar objetos por la ventanilla del coche en un intento desesperado de deshacerse de posibles pruebas que lo vincularan con los robos investigados. Sin embargo, la rápida actuación de los guardias civiles permitió interceptar el vehículo y detener finalmente a ambos sospechosos, poniendo fin a una huida que se prolongó durante varios minutos.

Tras lograr su interceptación, los agentes procedieron al registro del vehículo y de las pertenencias de los detenidos, encontrando una gran cantidad de productos presuntamente sustraídos procedentes de al menos tres supermercados de la zona de Santanyí. Entre el material recuperado se encontraban botellas de licor, cremas, material de iluminación y dinero en efectivo, artículos que habrían sido sustraídos poco antes de la actuación policial. Parte de los productos ya han sido devueltos a los comercios afectados, mientras que otros permanecen en dependencias policiales a la espera de que puedan ser identificados por otros establecimientos que también podrían haber sufrido robos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la investigación ha sido el descubrimiento de bolsos y mochilas modificados artesanalmente. Según fuentes de la investigación, estos objetos habían sido adaptados con materiales especiales para neutralizar los sistemas de alarma acústica de los comercios, permitiendo sacar los productos sin que se activaran los dispositivos de seguridad situados en las puertas.

Este método, utilizado en ocasiones por ladrones especializados en hurtos en grandes superficies, permite ocultar artículos con dispositivos antirrobo y atravesar los arcos de seguridad sin que suene ninguna alerta. Los investigadores consideran que este sistema podría haber sido clave para que los sospechosos lograran cometer varios hurtos consecutivos sin levantar sospechas durante un tiempo.

La investigación también trata de determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros robos similares en supermercados de la zona o incluso en otras localidades, ya que la cantidad de productos recuperados y el método utilizado apuntan a una posible actividad delictiva continuada.

Finalmente, los dos hombres fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil y posteriormente puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos responsables de un delito continuado de hurto. La operación ha sido recibida con alivio por parte de comerciantes y trabajadores de supermercados de la zona, que en las últimas semanas habían detectado un incremento de pequeños robos en establecimientos. La actuación de los agentes ha permitido recuperar numerosos productos sustraídos y frenar una presunta cadena de hurtos que estaba afectando a varios negocios de Santanyí.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que puedan aparecer más comercios perjudicados por la actividad de los detenidos, mientras los agentes analizan el material intervenido y las pruebas recogidas durante la operación.