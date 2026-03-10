El petróleo cae un 15% tocando 80 dólares tras la declaración de Trump sobre el fin de la guerra en Irán

El petróleo ha experimentado una caída este martes alrededor de un 15%, tocando los 80 dólares por barril, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre un posible fin de las hostilidades en la guerra contra la dictadura de los ayatolás en Irán, un giro que ha aliviado a los mercados globales y generado un respiro en Wall Street. La caída del crudo se produjo después de que los futuros del Brent, el referente mundial, se acercaran brevemente a sus niveles más altos desde 2022, en medio de la tensión geopolítica y el temor a interrupciones prolongadas en el suministro de energía.

Los futuros del crudo Brent, la referencia mundial, han caído alrededor de un 15%, hasta situarse en torno a los 84 dólares por barril, profundizando una caída que comenzó tras alcanzar brevemente su nivel intradía más alto desde 2022.

La posibilidad de que las mayores economías del mundo liberen sus reservas estratégicas de petróleo y las declaraciones del presidente Trump, que señalan un límite a la duración de las hostilidades, han marcado la mañana en Wall Street. Los futuros han rebotado desde los mínimos de la sesión después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación en redes sociales que afirmaba que la Armada estadounidense había escoltado con éxito un petrolero a través del Estrecho de Ormuz.

Los países del G7 han solicitado a la Agencia Internacional de Energía que prepare planes para liberar petróleo de las reservas. Los 30 países de la Agencia Internacional de Energía se reunirán más tarde el martes.

La caída del petróleo ha impulsado las acciones a nivel mundial el martes. Todos los sectores del S&P 500, excepto el energético, han subido en las operaciones de la tarde, con las acciones tecnológicas subiendo alrededor de un 1%. Caterpillar sumó alrededor de un 2,5%, impulsando el Promedio Industrial Dow Jones.

Los comentarios de Trump han sugerido un acercamiento a la desescalada del conflicto en Oriente Medio. Este anuncio se suma a las esperanzas de que las principales economías del mundo puedan liberar reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los precios.

A pesar de este respiro, los riesgos persisten. La situación en la guerra contra los ayatolás de Irán no está totalmente resuelta. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha afirmado que los ataques aéreos del martes contra Irán serían los más intensos hasta la fecha, mientras que unas horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que las negociaciones para un alto el fuego estaban descartadas.

La compañía del Golfo Pérsico Saudi Aramco volvió a advertir con cautela sobre las «consecuencias catastróficas para los mercados petroleros» cuanto más se prolongue la interrupción de los flujos energéticos. Mientras, los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ligeramente. El dólar se debilitó y el oro subió alrededor de un 2,6%.