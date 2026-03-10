El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, rechaza la aplicación de una bonificación al combustible como medida ante la subida del precio de la gasolina; mientras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le critica a él, a Juan Roig y a Feijóo por pedir siempre rebajas fiscales. Estos ven lógico que el IVA se vea reducido en una cantidad directa; por su parte, Díaz ve «muy oportuno» establecer un control de precios sobre el sector de la distribución en España.

Antonio Garemendi ha afirmado que Hacienda es una beneficiada de esta situación y asegura que no se trata de que el Estado traslade la responsabilidad a las empresas para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo.

Además, ha asegurado sentirse muy preocupado por la situación actual por la que pasa España, sobre todo por la inestabilidad en los precios del petróleo generada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y sus repercusiones en la inflación.

«Si hablamos de más de 100 dólares el barril, estamos hablando de una inflación que va a estar muy por encima del 3%. Estamos hablando de que posiblemente el Banco Central Europeo va a decidir que los tipos tengan que subir y que, desde luego, para los hogares, el transporte, la industria… es una noticia no mala, sino muy mala».

Paralelamente, Díaz responde al ser preguntada por Juan Roig: «La derecha y las patronales siempre tienen la misma receta, reducir el IVA 0% y la bajada de los impuestos». Al mismo tiempo, las insinuaciones del presidente de la CEOE y Feijóo, sobre si el Gobierno se lucra con la crisis de precios como la de Ucrania o la que ha provocado la guerra de Irán, han despertado a Yolanda Díaz, que califica estas declaraciones como «impropias».

Por otra parte, la ministra ha defendido que «curiosamente» estos empresarios no hablan de los márgenes empresariales y que caen en muy pocas manos, sin redistribuir la renta.

El Ejecutivo dice tener «preparadas y listas» las medidas para afrontar la crisis de precios derivada de la guerra de Irán. El gobierno dice tener mucha experiencia en gestión de crisis y pide tranquilidad. Y Yolanda Díaz, al igual que otros miembros del ejecutivo, ha afirmado que las medidas que se adoptaron en la guerra de Ucrania están encima de la mesa.

El rifirrafe entre el Ministro de Trabajo y la CEOE es algo tangible, aunque Garamendi afirma estar en contacto con el Gobierno y confirma que estarán pendientes de cómo controlar la inflación y ver que los consumidores puedan sobrevivir en estos casos.