El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha sido preguntado en la presentación de los resultados de la compañía acerca de si es necesario que el Gobierno vuelva a aplicar la bajada del IVA de los alimentos. En concreto, Roig ha manifestado que «me encantaría que se aplicara, creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros».

En este contexto, hay que destacar que desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) también se ha solicitado al Gobierno que aplique medidas, como la bajada el IVA en los alimentos básicos, ya que se espera un fuerte incremento de los precios como resultado del conflicto de Irán y del cierre del estrecho de Ormuz.

En cuanto a una posible subida de los precios por el conflicto de Irán, Roig ha afirmado que «nosotros no podemos adivinar el futuro, pero sí le vamos a hacer frente al futuro».

Por otro lado, ha destacado que la subida de los precios siempre tiene que ver con el incremento de los precios de las materias primas y, que, por tanto, se trata de una situación que desde Mercadona no pueden controlar. De esta forma, ha respondido a la pregunta de cómo va a afectar al precio de la cesta de la compra indicando que «si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos».

«Yo creo mucho en Mercadona y en la fuerza del negocio. Haremos frente a lo que venga, y trataremos de que los cinco componentes, que son los clientes, los trabajadores, los proveedores, la sociedad y el capital, estén satisfechos», ha explicado Roig.

La industria alimentaria pide medidas como la bajada del IVA

La industria alimentaria y el gran consumo han mostrado su «preocupación» sobre el impacto que puede tener en el sector el actual conflicto bélico que se está viviendo en Oriente Medio, por lo que piden medidas para paliar este impacto, ya que reconocen que acabará impactando en el «bolsillo de los consumidores».

Así, el presidente de FIAB, Ignacio Silva, ha destacado la «incertidumbre» tras el nuevo conflicto bélico. «Estamos muy preocupados, porque esta situación va asociada a impactos negativos en las empresas», ha asegurado.

En este contexto, Silva, que ha recordado que el sector alimentario es «estratégico» en España, ha abogado por reunirse pronto con el Gobierno para abordar posibles ayudas para paliar el impacto negativo de la subida de precios. «Esperamos sentarnos pronto con el Ministerio y ver qué tipo de ayudas podemos tener en las compañías para evitar parte de este impacto y que no caiga en los consumidores», ha explicado.

Mientras que respecto a una posible subida de precios de los alimentos, el presidente de FIAB cree la subida no será inminente, ya que las empresas trabajan todavía con los stocks. «Se verá en las próximas semanas, pero creo que hoy no podemos decir que hay un impacto del consumidor, peor sí que es cierto que no tardará mucho», ha alertado.