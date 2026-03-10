Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo | Últimas noticias de la situación en Oriente Medio

El fuego cruzado entre Irán e Israel y EEUU continúa abierto y la situación en Oriente Medio continúa recrudeciéndose. Este conflicto que comenzó hace ya diez días ha dejado más de 1.400 muertos en la región y alrededor de medio millón de desplazados.

Mientras tanto Irán ya ha elegido a su nuevo líder supremo, Motjaba Jamenéi, que será el sucesor de su padre a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

