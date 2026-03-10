Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo | Últimas noticias de la situación en Oriente Medio
La OTAN derriba un segundo misil iraní dirigido a Turquía
El fuego cruzado entre Irán e Israel y EEUU continúa abierto y la situación en Oriente Medio continúa recrudeciéndose. Este conflicto que comenzó hace ya diez días ha dejado más de 1.400 muertos en la región y alrededor de medio millón de desplazados.
Mientras tanto Irán ya ha elegido a su nuevo líder supremo, Motjaba Jamenéi, que será el sucesor de su padre a pesar de las advertencias de Estados Unidos.
El senador republicano Lindsey Graham, a España: «¿A qué lucha va a unirse?»
«A nuestros aliados les pregunto, si no pueden unirse a esta lucha, ¿a qué lucha van a unirse? A España: ¿no nos permiten utilizar sus bases, bueno, nuestras bases aéreas en su país, para impedir que un régimen homicida obtenga armas nucleares que aterroricen al mundo?», se ha preguntado el republicano, un peso pesado en la política exterior estadounidense.
El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de España
El veterano senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, ha reclamado al mandatario que retire las bases estadounidenses en España por la negativa del Gobierno español a que estas instalaciones sean usadas en la ofensiva contra Irán.
Trump: «Si cierran Ormuz, la furia reinará sobre ellos»
Donald Trump también ha asegurado que, en caso de que se cierre Ormuz, el Ejército estadounidense «eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación». «La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos», ha agregado, antes de afirmar «espero y rezo para que eso no suceda». Por otro lado, ha asegurado que esta amenaza al Gobierno iraní «es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz». «Ojalá sea un gesto muy apreciado», ha apostillado.
Trump amenaza con atacar Irán «20 veces más fuerte» si detiene el flujo de petróleo en Ormuz
El presidente de Estados Unidos ha advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz las fuerzas estadounidenses «lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora», después de que Teherán haya ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.
Los ministros de Finanzas del G7 se muestran dispuestos a liberar las reservas estratégicas de petróleo
La reunión de los ministros de Energía tendrá lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.
Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy para abordar esta crisis
Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC.
La ONU ve «fundamental» la libre navegación en el estrecho de Ormuz
Naciones Unidas ha reivindicado como «fundamental» el respeto a la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una postura que ha motivado tanto en el Derecho Internacional como en la economía mundial, vinculando el tráfico marítimo en este paso tanto al petróleo como al transporte de fertilizantes y al coste de los alimentos.