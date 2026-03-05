España sí colabora en la guerra: el C-17 de Rota acabó en una base de drones que EEUU usa contra Irán

A pesar de que Pedro Sánchez se haya vestido de antibelicista y pregonase su negativa a que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón en su ofensiva contra la dictadura teocrática de los ayatolás en Irán, la realidad es que estos enclaves siguen funcionando de forma activa como hub militar. La parada de un avión militar estadounidense de carga Boeing C-17 Globemaster III este miércoles vino a confirmar el mensaje de la Casa Blanca, que choca con el discurso transmitido desde La Moncloa durante los últimos días. Pedro Sánchez, en su aspiración de ungirse como líder internacional capaz de plantar cara a Donald Trump, ha fijado una estrategia mediática que se está viendo siendo desmentida por los hechos.

El mencionado Boeing C-17, el avión de carga más importante en el arsenal logístico del Ejército de EEUU que llegó este miércoles a Rota desde la base estadounidense de Andrews, al lado de Washington D. C., y que por la noche se trasladó al enclave de la OTAN en Sigonella (Sicilia, Italia), partía en la madrugada del miércoles al jueves con destino a Djibouti.

Allí se encuentra situada la base militar estadounidense de Camp Lemonnier, que alberga más de 5.000 militares y personal civil, y es la sede de la Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA). Está situada en el aeropuerto internacional de Djibouti-Ambouli y opera bajo el Mando de la Región Naval de Europa, África y Asia Central de la Marina de EEUU. Se trata un enclave estratégico en pleno Oriente Próximo.

Se da la circunstancia de que esta base está muy cerca del aeródromo de Chabelley, donde EEUU opera un almacén de drones Predator y su evolución, Reaper. Y estos son los mismos drones que en Europa se encuentran en la base antes mencionada de Sigonella, esa donde aterrizó el C-17 procedente de Rota.

Espionaje y vigilancia

Hay que reseñar que estos drones se utilizan principalmente para labores de espionaje y vigilancia: para estos fines han sido usados durante los últimos años sobre terreno iraní. En la actual Operación Furia Épica lanzada por EEUU e Israel contra Irán, se han empleado otro tipo de drones, los conocidos como LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), dispositivos kamikazes de gran precisión. ¿Desde dónde han sido lanzados estos drones? En este sentido, no hay confirmación oficial. El Pentágono sólo ha confirmado que los LUCAS están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero. Sí que es cierto que Irán ha asegurado haber derribado varios drones MQ-9 Reaper durante la ofensiva estadounidense contra ellos.

Un nexo común entre Italia y Djibouti es que ninguno de sus gobiernos permite, de entrada, a Estados Unidos lanzar ofensivas militares sin permiso expreso. Djibouti permite a EEUU utilizar sus bases para lanzar operaciones con drones desde 2014, pero no para actuar contra actores estatales sin permiso. En el caso de Italia, su presidenta, Giorgia Meloni, ha asegurado que Italia «no quiere ir a la guerra» y que no han «recibido una petición formal», puntualizando que si llegase el caso, la autorización tendría que pasar por el Congreso.

En cualquier caso, la posición italiana abre la puerta a una eventual colaboración que, en el caso español, ha sido descartada, de palabra, por el Ejecutivo. Sin embargo, y pese a que este lunes España anunciaba la prohibición de utilizar las bases de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense, se sigue registrando actividad. De hecho, este mismo jueves se ha conocido que España va a enviar una fragata a Chipre, pese a que el Gobierno se mantiene envuelto en la recuperación del lema del No a la guerra.