Quién es Gerard Arias: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famoso

La isla de las tentaciones, con el paso de los años, ha conseguido dar muchas alegrías a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Cada edición que pasa, los participantes logran sorprendernos con su manera de vivir esta experiencia que, en mayor o menor medida, les cambia la vida para siempre. Un claro ejemplo lo encontramos en Gerard Arias, que participó en el programa que se graba en República Dominicana en la octava edición con la que era su pareja, y volvió un año más tarde como tentador VIP para cautivar a Claudia Chacón en Villa Playa. Tras confirmarse su participación en Supervivientes 2026, es el momento de hacer un repaso a la trayectoria profesional de Gerard Arias, sin olvidar detalles personales como son su edad, de dónde es y sus proyectos.

La trayectoria profesional de Gerard Arias

Nacido en marzo de 1993 en Tomelloso (Ciudad Real), Gerard saltó a la fama con el formato 24 horas para enamorarte de Mtmad, donde llegó a tener citas con rostros conocidos como Carlota Boza o Gala Caldirola. Aun así, su gran punto de inflexión en televisión llegó en 2025 con su participación en la octava edición de La isla de las tentaciones. En este reality, participó con Alba Rodríguez, con quien llevaba aproximadamente un año de relación.

La experiencia se complicó para ellos como consecuencia de la desconfianza, los celos y un polémico acercamiento del manchego hacia otra soltera. Tanto es así que decidieron abandonar la experiencia tras una hoguera de confrontación. Tan solo un año después, Gerard Arias regresó a República Dominicana para participar en la novena edición como tentador VIP. Fue entonces cuando consiguió que Claudia Chacón, una de las participantes, fuese infiel a su pareja.

Lejos de que todo quede ahí, y después del revuelo que generó su participación en la última edición de La isla de las tentaciones hasta la fecha, el manchego se ha ganado a pulso participar en una nueva aventura. En esta ocasión, Mediaset España no ha dudado un solo segundo en contar con él para poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para ser concursante de Supervivientes 2026. Una experiencia que está dispuesto a vivir al máximo, como él mismo ha confesado desde que se confirmó su participación en el reality.

Su vida personal

Antes de ser conocido, Gerard Arias trabajó como bombero. De hecho, estuvo un tiempo en un parque de bomberos situado en Lisboa (Portugal), donde incluso llegó a liderar un equipo. Esta labor hizo posible que pudiese desarrollar una gran disciplina, fortaleza física y, sobre todo, capacidad de trabajo en equipo.

Paralelamente a esta profesión, el que fuese tentador VIP de la novena edición del programa que se desarrolla en República Dominicana también es empresario, puesto que es propietario de un café-pub en Tomelloso, llamado Oasis. Además, ha sido protagonista de numerosas campañas de publicidad, en las que ha participado como modelo. En lo sentimental, más allá de lo sucedido recientemente con Claudia en La isla de las tentaciones 9, se desconoce si en la actualidad su corazón está ocupado.