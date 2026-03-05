Un libro basado en un crimen real que te cambia la forma de percibir la mente humana

Hoy, en recomendaciones literarias de OKDIARIO traemos un libro estremecedor y muy adictivo basado en un caso real que estremeció al mundo que te cambia la forma de percibir la mente humana. Se trata de Una habitación llena de gente del escritor Daniel Keyes. Una crónica incisiva, veraz y muy bien escrita sobre la historia de un criminal que padecía trastorno de la personalidad múltiple, una enfermedad mental que sigue creando controversia y que divide a los psiquiatras. ¿Cómo es posible que alguien que jamás ha tenido acceso al ruso, por ejemplo, hable ese idioma con fluidez cuando su cuerpo es ocupado por una de sus muchas personalidades? ¿Es una mentira o una posesión?

‘Una habitación llena de gente’ de Daniel Keyes(Duomo ediciones)

Sinopsis: El 27 de octubre de 1977, la policía de Columbus (Ohio) arrestó a Billy Milligan, un joven de veintidós años acusado de secuestrar, violar y ro­bar a tres universitarias. Las pruebas no dejaban lugar a dudas, pero Billy aseguraba no recordar nada. Un diagnóstico lo cambió todo: tras­torno de identidad disociativo. En su mente vivían diez personalidades distintas, cada una con su propia voz, habilidades, e incluso idiomas. Con el tiempo, aparecerían catorce más, incluida una llamada «el Pro­fesor», que parecía entenderlas a todas. Fue el primer caso en la histo­ria judicial de los Estados Unidos en que un acusado fue declarado no culpable por enfermedad mental. Sin embargo, esa decisión solo supuso el comienzo de una historia tan real como perturbadora.

A partir de años de investigación y entrevistas con Billy y sus distintas personalidades, esta novela ofrece un viaje fascinante al corazón de una mente dividida. La reconstrucción de la increíble historia de Milligan nos permite entrar en esa «habitación llena de gente» que es su psique. Una visita que desconcierta, inquieta y, sobre todo, nos invi­ta a reflexionar sobre los abismos que puede ocultar la mente humana.

Opinión: El cine y las series han usado mucho el trastorno de la personalidad múltiple como excusa creativa, de hecho, el libro que nos ocupa tiene dos adaptaciones directas. Una es un documental de tres capítulos titulado Monstruos internos: Las 24 caras de Billy Milligan y que se puede ver en Netflix. La otra es The Crowded Room, una serie de ficción de Apple TV + que protagonizaron en 2023 Tom Holland y Amanda Seyfried.

También es cierto que este trastorno sigue siendo debatido y cuestionado y que muchos psiquiatras no creen que exista tal y como se nos presenta en la ficción. Una habitación llena de gente es un testimonio de incalculable valor para profundizar sobre las posibilidades ilimitadas de la mente humana haciéndo las preguntas correctas y narrando la historia con una destreza y un ritmo increíbles.