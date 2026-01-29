Tres libros basados en crímenes reales que te dejarán helado

Están muy de moda los true crimes, sobre todo en cine y televisión. El clásico cartel de basado en hecho reales, es siempre un gran reclamo, ya sea para series o películas de ficción como documentales. Pero en la literatura este género también tiene una larga y prolifera historia. Hoy, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, te recomiendo los tres libros de este estilo que más me han marcado. Son tres crónicas que analizan los hechos y no sólo los narran. Tres obras de arte. El primero es el gran clásico de Truman Capote, A sangre fría. El segundo, otro icono como es Emmanuel Carrère y su impresionante El adversario. Y por último, mi gran descubrimiento de los últimos años: La ciudad de los vivos de Nicola Lagioia.

‘A sangre fría’ de Truman Capote (Ed. Alianza)

Sinopsis:El 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas, los cuatro miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados, y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos. Cinco años después, Dick Hickcock y Perry Smith fueron ahorcados como culpables de las muertes. A partir de estos hechos, y tras realizar largas y minuciosas investigaciones con los protagonistas reales de la historia, Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió «A sangre fría», la novela que le consagró definitivamente como uno de los grandes de la literatura norteamericana del siglo xx.

Opinión: ¿Es ético informar de un crimen más allá de los hechos? Con este dilema, Truman Capote cambió las reglas del juego con un relato periodístico que se consume como una obra de ficción. Un clásico entre clásicos al que suelo recurrir al menos una vez al año.

‘El adversario’ de Emmanuel Carrère (Ed. Alianza)

Sinopsis: El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Romand mató a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó, sin éxito, darse muerte. La investigación reveló que no era médico, tal como aparentaba y, cosa aún más difícil de creer, tam­poco era otra cosa. Mentía desde los dieciocho años. A punto de verse descubierto, prefirió suprimir a aquellos cuya mirada no hubiera podido soportar. Fue condenado a cadena perpetua.

Opinión: Esta obra lo tiene todo: Es corta, intensa, reflexiva y aterradora. Habla de la mentiras, de las intimas y las sociales. Un estudio sobre la autodestrucción y el narcisismo. Maravillosa.

‘La ciudad de los vivos’ de Nicola Lagioia (Ed. Random House)

Sinopsis: En marzo de 2016, en un apartamento situado a las afueras de Roma, dos jóvenes de buena familia se pasaron varios días de fiesta, poniéndose hasta arriba de cocaína, pastillas y alcohol. Decidieron invitar a alguien y tras llamar a varios amigos que no podían o no contestaban, dieron con Luca Varani, un chico al que apenas conocían. Le ofrecieron drogas y dinero a cambio de sexo. Se divirtieron hasta que empezaron a torturarle y terminaron asesinándolo a cuchillazos y golpes de martillo. Tenía 23 años, era hijo de una familia humilde de la periferia, un buen chaval que se buscaba la vida como podía. Nadie entendió por qué lo hicieron, no hubo respuestas para tanto horror. Desde la cárcel uno de los asesinos dijo que «querían saber que se sentía al matar a alguien». Tenían 28 y 29 años: Manuel Foffo, proveniente de una familia de comerciantes, y Marco Prato, un conocido relaciones públicas de la noche gay romana, hijo de un profesor universitario.

Opinión: Sí, los dos anteriores son clásicos imprescindibles del género pero, para mí, mi favorito es La ciudad de los vivos. Es una bestialidad de libro. Lo que parece un caso claro se convierte en un thriller cargado de giros. Un estudio profundo del mundo occidental actual, de la manera en la que nos relacionamos, de la homofobia interiorizada, de los cambios de opinión popular y de los medios de comunicación.