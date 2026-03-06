El Centro de Arte Hortensia Herrero, el espacio de arte impulsado por la vicepresidenta de Mercadona en Valencia, ha estado en ARCOmadrid 2026, la feria de arte contemporáneo más importante de nuestro país, ha comprado una obra de Joan Miró, artista surrealista, a la Galería Mayoral de Barcelona. Se trata, en concreto, de la pieza Couple de personnages (1976), un óleo, lápiz y crayón de cera sobre cartón arrugado, la cual pasa a formar parte de la interesante colección de arte de la empresaria de Valencia.

Hortensia Herrero (Valencia, 1950) sigue comprando arte en las ferias internacionales como ARCOmadrid, como es habitual en ella, y lo hace de la mano de Javier Molins, que es su asesor de arte y director artístico del Centro de Arte Hortensia Herrero. Un espacio que ha superado las 400.000 visitas en apenas dos años. Posee alrededor de 100 obras de más de 50 artistas de primer nivel en sus 3.500 metros cuadrados (antes el Palacio de Valeriola, un edificio del s. XVII), muchas de ellas creadas ad hoc para este proyecto expositivo.

La vicepresidenta de Mercadona es una de las coleccionistas más activas del mundo del arte a nivel mundial. De hecho, Hortensia Herrero ha sido incluida (por segundo año consecutivo) en la lista de los 200 coleccionistas de arte más influyentes del mundo, según ARTnews.

Pero no sólo compra obra, también tiene una relación directa con los artistas y presta piezas para exposiciones temporales organizadas por museos y otras salas de exposiciones. Este hecho, además, es muy importante, ya que permite que los espectadores puedan ver obras que a menudo no están disponibles. Teniendo en cuenta, además, que no todos los coleccionistas están dispuestos a prestar su obra, en muchos casos por miedo a una excesiva exposición mediática o por especial cariño a la pieza.



Couple de personnages (1976). @ Galería Mayoral



La Galería Mayoral, esta edición 2026 en el Pabellón 7, tiene piezas de alto nivel, entre las que destacan Millares, Juan Genovés, Chillida, Antonio Saura, Marria Pratts o Salvador Dalí, entre otros. Estos galeristas no sólo han vendido obra al Centro de Arte Hortensia Herrero, también a la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, otra de las grandes colecciones españolas, ha adquirido una escultura de Eduardo Chillida.

Otras compras de los Masaveu Peterson

En la Galería José de la Mano, con sede en Madrid, los Masaveu Peterson también compraron una pieza monumental, aunque en este caso textil. Se trata de una gran obra de Ester Chacón, una artista textil chilena que tiene 90 años y que está causando sensación en el espacio de esta galería madrileña de ARCOmadrid 2026.