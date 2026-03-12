El viajero prioriza el eje Atlántico ante el conflicto de Oriente Medio en Semana Santa

Los turistas mantienen intacto el deseo de viajar permanece intacto, traduciéndose en un crecimiento sólido en destinos europeos y americanos, todo ello a pesar de los ajustes logísticos en ciertas rutas internacionales.

Civitatis, la plataforma líder tecnológica de reservas de tours y actividades, ha analizado las tendencias de reserva para la próxima Semana Santa desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, revelando un dinamismo extraordinario en los mercados.

Los datos de Civitatis muestran que los viajeros están priorizando la seguridad y la riqueza cultural de destinos consolidados. Sin dejar de lado destinos como Japón o sudeste asiático que siguen acaparando muchas reservas, las zonas geográficas con mayor aceleración en la última semana son las siguientes:

Europa: Destinos como Roma, Atenas, Budapest o Cracovia lideran la demanda con un crecimiento espectacular.

España: Las ciudades andaluzas viven un renacimiento, con Sevilla, Granada y Córdoba; además del repunte en destinos líderes como Madrid o Barcelona o las islas.

Latinoamérica: El continente americano se consolida como el gran refugio. Destinos como Río de Janeiro o Buenos Aires destacan como motores de crecimiento en la región. Países como México, Colombia o República Dominicana también aceleran por encima de la media.

Norteamérica: Destinos de ocio como Orlando o Las Vegas registran un aumento mayor al 50%.

En relación con los destinos que actualmente experimentan una afectación logística en Oriente Medio: «Nuestra prioridad absoluta es la tranquilidad del viajero y el apoyo a nuestros partners locales. Estamos trabajando codo con codo con los operadores de tours en las zonas afectadas para ofrecer alternativas flexibles», afirma Enrique Espinel, COO de Civitatis.

«Para aquellas agencias y viajeros cuyos planes se han visto alterados, hemos activado protocolos de soporte directo que incluyen la gestión ágil de reembolsos o el cambio de fecha para todas las reservas de las zonas afectadas», continúan.

Este desplazamiento de la demanda hacia el eje Atlántico subraya la capacidad de adaptación del sector. Por su parte, Civitatis ha reafirmado su compromiso con una selección de actividades basada en la confianza, asegurando que la experiencia del viajero sea satisfactoria en cualquier contexto global.