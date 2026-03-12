Suena a ciencia ficción pero la NASA lo avala: convierten aguas residuales en fertilizante especial para hacer crecer especies en Marte

Han conseguido hacer posible lo que parecía imposible, convertir las aguas residuales en fertilizante especial para hacer crecer especies en Marte. La NASA ha dado un paso más para llegar a este punto del universo que se ha convertido en una barrera a derivar. Pensar en los viajes a Marte tal como esta todo, puede parecer increíble. Pero sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar siendo especialmente bien recibida.

Poder aprovechar al máximo unas aguas residuales que en el planeta rojo se convertirán en un elemento esencial para hacer posible lo imposible. Crear vida y hacerlo de tal manera que nos ayude a poder estar en un lugar lejano pudiendo sobrevivir. Las plantas que tendremos en Marte quizás no serán como las de la Tierra, pueden evolucionar en un nuevo planeta y hacerlo de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a ese futuro de ciencia ficción que poco a poco cobra vida, podremos empezar a ver llegar a los primeros humanos y también a esas especies que pueden acabar siendo esenciales en estos días.

La NASA lanza esta propuesta que parece de ciencia ficción

Los expertos de la NASA trabajan incansablemente para conseguir dar un paso importante hacía un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Algunas circunstancias que hasta el momento no sabíamos se pueden poner en marcha con ciertas peculiaridades.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento nos acerca a un planeta rojo que puede acabar siendo la antesala de algo más. De un paso previo en una exploración espacial que quizás desde este punto del universo, haciendo posible hacer crecer la vida de la Tierra lejos de ella, puede acabar siendo esencial.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará a la hora de descubrir la forma más curiosa de crear esta vida a través de plantas que podremos empezar a visualizar en breve. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada elemento será esencial en estos días que tenemos por delante.

Un descubrimiento que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Han conseguido convertir aguas residuales en fertilizante para Marte

Pensar en que podemos estar pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser esencial. En estos días en los que cada elemento puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede pasar. Un giro radical que puede ser clave a la hora de pensar en llegar a otros planetas.

Tal y como explican los expertos de ACS: «Cenar en la luna o en Marte puede parecer una fantasía reservada para la ciencia ficción, pero los investigadores están investigando cómo podría convertirse en una realidad. Sus esfuerzos para reciclar los residuos vegetales y humanos en un material fertilizante, convirtiendo las superficies estériles de la luna y Marte en campos fértiles que podrían ser adecuados para la agricultura extraterrestre, se describen en ACS Earth and Space Chemistry».

Siguiendo con la misma explicación: «»En los puestos de avanzada lunares y marcianos, los desechos orgánicos serán clave para generar suelos saludables y productivos», explica Harrison Coker, el primer autor del estudio. «Al inveriar los suelos simulantes de la luna y Marte con flujos de desechos orgánicos, se reveló que muchos nutrientes vegetales esenciales se pueden cosechar de los minerales superficiales». Para que la humanidad establezca una colonia en la luna o en Marte, un paisaje muy inhabitable necesita transformarse en algo habitable. Las superficies de ambos cuerpos celestes están compuestas de material rocoso polvoriento, conocido como regolito, que no es adecuado para el crecimiento de las plantas. En una popular novela de ciencia ficción y posterior película con una colonia marciana, un botánico convirtió el regolito en un medio de crecimiento al usar los desechos dejados por sus compañeros astronautas. Y ahora, Coker y Julie Howe están trabajando con colegas de la NASA para intentar algo similar. Están investigando cómo una solución de aguas residuales recicladas interactúa con el regolito lunar y marciano simulado para ver si el resultado proporciona un medio adecuado para cultivar. Un equipo del Centro Espacial Kennedy de la NASA está liderando el desarrollo de sistemas de soporte vital bioregenerativos, o BLiSS. Estos sistemas consisten en una serie de biorreactores y filtros que transforman las aguas residuales, una versión artificial, en este caso, en una solución rica en nutrientes. Aquí, los investigadores combinaron el efluente BLiSS con un regolito marciano o lunar simulado (cada uno llamado simulante) y colocaron las dos soluciones diferentes en una coctelera durante 24 horas. El experimento reveló que los simulantes desgastados proporcionaban grandes cantidades de nutrientes esenciales para las plantas, incluyendo azufre, calcio y magnesio, y otros metales, al interactuar tanto con el agua como con las soluciones de BLiSS. Además, mirar las partículas del simulador bajo un microscopio reveló características desgastadas, como pequeñas fosas que se forman en el simulante lunar y el simulante marciano que se cubre con nanopartículas. Ambos ayudaron a que los minerales afilados en el simulante fueran menos abrasivos, mostrando una intemperie exitosa y un paso hacia un material más similar al suelo».