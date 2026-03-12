En Turquía sí le quieren: el surrealista cántico de los aficionados del Samsunspor a Pedro Sánchez

La afición del Samsunspor turco ha sorprendido en la previa del partido de ida de octavos de final de la Conference League con un cántico en favor de Pedro Sánchez. Mientras que en las calles de España lo habitual es escuchar cómo se insulta al presidente del Gobierno, en Turquía sucede todo lo contrario. «¡Pedro Sánchez, Ataturk!», gritaban los turcos en presencia de aficionados del Rayo Vallecano, rival del conjunto otomano en esta ronda de la tercera competición europea. Ese apelativo viene a significar algo así como «padre de Turquía».

La guerra de Irán ha generado un inesperado vínculo entre Turquía y España después de que soldados españoles informaran del avistamiento de un misil iraní y se evitara así su impacto, al conseguir derribarlo en el aire. Apenas una semana después de aquel suceso, el Rayo se mide al Samsunspor, en la Conference League. Y en la ciudad turca de Samsun ha aparecido un cántico de lo más surrealista, en favor de Sánchez.

🏟️🇹🇷 ¡Ambientazo en las calles de Samsun previo al partido de #UECL entre Rayo Vallecano y Samsunspor! 🗣️ Gritos de «¡Pedro Sánchez Atatürk!» por parte de los aficionados turcos 📢⚡️¡Y el himno del Rayo Vallecano en sus altavoces! 📹 @josedpalacio pic.twitter.com/ERDX645zNB — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2026

El Rayo Vallecano sigue inmerso en su periplo europeo y en los octavos de final de la Conference League se medirá al Samsunspor, jugando la ida en Samsun y la vuelta en Vallecas. Ha sido antes de este primer choque cuando las dos aficiones han estado juntas por las calles de Samsun sin que haya habido incidentes y cuando los turcos han comenzado a entonar ese grito a favor de Pedro Sánchez, algo que en España es complicado escuchar.