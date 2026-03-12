Miguel Díaz, presidente de la Federación: «¿Después de Alcaraz no hay nadie? La gente no entiende de tenis»

Una alfombra roja ejerce de calzada por las tripas del Real Club Internacional de Tenis de Madrid. Conduce desde la entrada hasta la pista principal, donde se siente la humedad de la tierra batida y obliga a sacar la chaqueta para evitar resfriados invernales. La tela de la alfombra roja acaba ante el escenario sobre el que se posan todos los títulos de campeones del mundo que posee España —seis Copa Davis y cinco Billie Jean King Cup— y tres rostros de la plana mayor del tenis español. Los seleccionadores masculinos y femeninos, David Ferrer y Carla Suárez, y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román.

El triángulo de personalidades ha juntado todas sus aristas para hacer pública una alianza estratégica con Generali que pretende impulsar el tenis español desde la base hasta la élite. «Nos va a ayudar mucho», asegura Díaz Román cuando se sienta con OKDIARIO para dialogar sobre el presente y futuro del tenis español. En ambos estadios emerge Carlos Alcaraz, instalado en el triunfo en lo que va de 2026. El murciano se posa en la cúspide del tenis nacional, que camina con solo cuatro representantes entre las 100 mejores raquetas del mundo.

«La gente está mal acostumbrada porque en España hemos tenido no sé cuántos jugadores top 100, pero ser un jugador top 100 es como si te toca la lotería. Tenemos que trabajarlo y tiene que ser la base de ayudas a los que empiezan. Sin esas ayudas es muy complicado en un deporte tan caro como el tenis que se juega en todas las partes del mundo. Los que piensan que después de Alcaraz no hay más es que no entienden de tenis», asegura el jerarca del tenis español a este periódico. Díaz Román pone el foco en la pirámide del tenis español, con torneos desde la base hasta la élite, como herramienta para hallar más Carlos Alcaraz.

Pregunta. ¿Cómo va a ser la inversión de Generali? ¿En qué áreas?

Respuesta. El acuerdo es por tres años y con una cantidad económica importante. Va a servir para invertir en nuestra pirámide de torneos con becas para jugadores. Es muy difícil tener jugadores profesionales. La gente está mal acostumbrada porque en España hemos tenido no sé cuántos jugadores top 100, pero ser un jugador top 100 es como si te toca la lotería. Tenemos que trabajarlo y tiene que ser la base de ayudas a los que empiezan. Sin esas ayudas es muy complicado en un deporte tan caro como el tenis que se juega en todas las partes del mundo.

P. ¿De cuánto es la inversión?

R. Una cantidad importante, no la puedo decir porque primero tenemos que verlo en la Junta Directiva y una vez comunicado a todos firmar el acuerdo. La verdad es que es una ayuda fantástica la que nos viene por parte de Generali y tiene visos de aumentarse a lo largo del tiempo.

P. ¿En qué estado de salud se encuentra el tenis español?

R. El tenis español da una imagen a nivel internacional fantástica, de las mejores como país. El otro día veía los títulos ATP ganados por cada país desde el año 2000. Estados Unidos son los primeros, y después y no muy lejos está España. Y el resto de países están lejísimos detrás de nosotros. Competimos contra países cuyas federaciones tienen 400 millones de presupuesto y son dueñas de los Grand Slam como la francesa, la estadounidense, la inglesa y la australiana. Nosotros tenemos un presupuesto más limitado y no es sencillo competir así. Pero invertimos muy bien en la base. Tenemos torneos Europe a partir de los 12 años y a esa edad ya juegan torneos internacionales. Tenemos el mayor número de torneos internacionales ITF Sub 18, después ITF M15 y M25 y los Challengers. Hemos pasado de 2 Challengers a 14 o 15 que tenemos este año.

P. En la opinión pública está instalada la sensación de que después de Alcaraz hay poco más en el tenis español.

R. La gente que piensa eso yo creo que entiende poco de tenis. No es sencillo tener jugadores top 100. Italia tiene ahora siete u ocho, pero llevaba muchos años sin tener. No se puede estar toda la vida con diez jugadores top 100. Hay generaciones y generaciones, pero en España siempre surgirán referentes y tenemos la suerte de estar en las rondas finales de los torneos importantes. Francia lleva 40 años sin ganar un Grand Slam. Estados Unidos, con la potencia mundial que es, lleva más de 20 y Australia 25 años. Nosotros siempre tenemos referentes y siempre van a surgir jugadores jóvenes. Tenemos a Mérida, Jódar, Landaluce y otros que vienen detrás. Tener referentes es lo que hace llenar las escuelas de tenis y ahí estamos en máximos históricos.

P. ¿Tienen previsto aumentar las becas o las wildcards?

R. Las dos vías son importantes y seguiremos apostando fuerte por ellas. Por un lado, las becas directas que se dan a los jugadores. A Carlitos Alcaraz le hemos dado la cifra más grande, pues cuando era juvenil le ayudamos con la máxima ayuda que hemos dado en la historia de la Federación. Y, por otro, las wildcards que damos en los torneos que se hacen en España también. Es otra ayuda para todos porque a todos no podemos darles beca porque son muchos jugadores y becamos a los que podemos. Las invitaciones son una de las principales ayudas para jugar grandes torneos sin salir de España.