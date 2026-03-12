Alcaraz pasa por encima de Ruud y sigue imparable en Indian Wells

Carlos Alcaraz continúa con paso firme en Indian Wells tras superar en poco más de una hora de juego a Casper Ruud. El nórdico fue un juguete en manos del número 1 de la ATP, quien salió muy inspirado a la pista, quizá tras ver el buen partido del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions. El murciano prolonga de esta manera su idilio en este 2026 donde permanece invicto.

Carlitos ya suma 15 triunfos en esta temporada donde está mostrando una versión completamente arrolladora. El español borró a su rival de la pista en una primera manga que se resolvió por 6-1 y donde apenas encontró oposición en un Ruud que estuvo muy fallón desde el fondo de pista. Alcaraz le volvió loco con los cambios de altura y las dejadas ante un imperante calor en la pista californiana.

Alcaraz no quiso hacer más sangre en un rival que de un tiempo a esta parte ha ido perdiendo prestaciones en el ranking ATP. En la segunda manga, Ruud se enganchó al partido y hasta tuvo opciones para prolongarlo, forzando un inesperado tie-break a tenor de los acontecimientos en la primera manga.

En la muerte súbita, el número 1 del mundo volvió a acelerar, ganando por 7-2 a un Ruud que no daba crédito al enorme nivel que acreditaba un Alcaraz que ya está en cuartos de final. El español se medirá al británico Cameron Norrie en la jornada de mañana jueves.

El próximo rival de Alcaraz viene pletórico de confianza tras no haber cedido ni un sólo set en el presente Indian Wells y haber apeado a uno de los favoritos como es el australiano Alex de Miñaur, al que venció por un doble 6-4 en segunda ronda. Veremos si el británico puede hacer sombra a un Carlitos que se presenta con una tarjeta inmaculada en este 2026.