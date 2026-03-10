Djokovic también se inclina ante Alcaraz en el golf: «¿Hay algo en lo que no seas bueno?»

Novak Djokovic, el campeón de 24 Grand Slams y uno de los tenistas más importantes de la historia, no deja de sorprenderse con Carlos Alcaraz, también en el campo de golf, un deporte que gusta mucho al murciano, que está practicando y mejorando mucho y le dedica tiempo siempre que puede. El tenista serbio contó una curiosa anécdota con el murciano mientras ambos compiten en el torneo de Indian Wells.

Según explicó, los dos jugadores aprovecharon un momento libre para jugar al golf junto al alemán Alexander Zverev. Lo que más le llamó la atención a Djokovic fue el nivel que mostró el español en ese deporte. El serbio contó que en el primer hoyo, Alcaraz hizo un golpe muy potente, de unas 300 yardas, y estuvo cerca de lograr un eagle (un gran resultado en golf). Al verlo, Djokovic bromeó con él y le dijo: «¿Hay algo en lo que no seas bueno?».

Djokovic reconoció que Alcaraz tiene mucha potencia y que se le da muy bien el golf, un deporte que le gusta practicar cuando tiene tiempo libre. Además, explicó que fue un momento divertido entre rivales que normalmente se enfrentan en la pista de tenis: «Fue un día divertido en el campo», Zverev, Alcaraz y yo jugando juntos al golf. Fue la primera vez que jugaba con ellos y fue divertido. Hubo muchas risas, muchos juegos mentales, fue increíble», así relató el serbio, que ya está en octavos de final después de ganar al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Aunque compiten entre ellos en los torneos, los jugadores también mantienen una buena relación fuera de la pista. En muchos momentos del calendario tienen tiempo libre entre entrenamientos o partidos, y lo aprovechan para relajarse y hacer otras actividades. En este caso decidieron jugar al golf, un deporte que gusta a muchos tenistas. Este tipo de momentos también ayuda a que los jugadores compartan tiempo juntos y se conozcan mejor, dejando a un lado por un rato la rivalidad que tienen cuando se enfrentan en la pista.