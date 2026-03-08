Djokovic se rinde a Alcaraz: «Es tan bueno que puede batir mi récord y ganar cada torneo que juegue»

Djokovic sorteó la eliminación prematura en Indian Wells al sofocar a tiempo al combativo Majchrzak y sigue en su cruzada contra la lógica. Se empeña en llevar la contraria al tiempo, aunque es consciente de que cada día que pasa juega en su contra. Se mantiene como número tres del mundo, únicamente superado por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos jerarcas del tenis. Precisamente a Alcaraz se ha referido Djokovic tras su sufrida victoria.

Se deshizo en elogios hacia el murciano, su verdugo en la final del Open de Australia. «Puede batir mi récord de 41 victorias seguidas. Tiene todo lo que se necesita en términos de juego, en términos de adaptabilidad a diferentes superficies, y el nivel de forma física y recuperación que ha demostrado y madurado a lo largo de los años», aseguró el serbio, que en 2011 firmó el mejor arranque de año de la historia.

Tuvieron que pasar 41 partidos de victorias interrumpidas hasta que hincó la rodilla por primera vez entrado el mes de junio, en semifinales de Roland Garros. Por el camino conquistó todo lo que jugó. Open de Australia, Indian Wells, Miami, Madrid y Roma. Alcaraz cuenta por triunfos todos sus partidos en lo que va de 2026 y Djokovic, pese a la distancia, ya ve su histórico récord en peligro.

«Ya tiene algunos récords históricos en nuestro deporte a pesar de su juventud. Pero también es cierto que no es fácil llegar a 41 victorias seguidas. Yo recuerdo que tenía un nivel de confianza increíble y que me sentía más fuerte en cada partido», explicó el balcánico. Alcaraz está a 28 victorias de igualar el arranque de Djokovic; a cuatro de Federer y Sampras y a siete de Nadal.

Djokovic ve el peligro en Alcaraz

«Necesita mantener su cuerpo sano. Si mantiene su cuerpo sano, es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que juegue. Cuando estás ganando tanto y estás en esa racha, no quieres dejarla escapar. Quieres seguir en esa racha todo el tiempo que puedas porque tu nivel de confianza es muy alto y, obviamente, cuando pierdes por primera vez, te afecta un poco. Pero mientras sigues ganando, sientes que cada partido te hace más fuerte. Le deseo muchas más victorias», finalizó el serbio.

Alcaraz y Djokovic, sigue Indian Wells transcurre con normalidad, se verían las caras en unas hipotéticas semifinales. El murciano, en caso de conquistar el desierto estadounidense, se iría hasta las 18 victorias consecutivas y estaría en disposición de igualar y superar el récord de Novak en caso de llegar invicto a Roma. Habría tenido que ser campeón en Miami, Montecarlo, Barcelona y Madrid, además del mencionado Indian Wells. Cuenta atrás activada.