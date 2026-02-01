El extraño apodo con el que Djokovic llama a Carlos Alcaraz

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz disputan este domingo uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo del tenis. El serbio y el español se medirán en la gran final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, un torneo que Carlos Alcaraz nunca ha ganado. El serbio y el español, que tienen buena relación, protagonizarán un gran duelo de tenis entre dos deportistas que pese a la diferencia de edad se admiran y se llevan muy bien, y prueba de ello es el apodo que el balcánico le puso al murciano hace unos meses.

Fue la pasada temporada cuando ambos coincidieron en las instalaciones del Masters 1000 de Shanghai, protagonizando una divertida conversación en español y después en inglés que pudieron captar las cámaras allí presentes, cuando salió este curioso y extraño apodo que Alcaraz le puso a Djokovic. En ese momento, Djokovic y Alcaraz no coincidían en un torneo ATP desde el US Open y la última vez que se habían visto las caras fue en la final de los Juegos Olímpicos que ganó el balcánico por un doble 7-6. Los dos tenistas ya se han enfrentado hasta en cuatro finales, pero pese a esa rivalidad sobre la pista han demostrado en más de una ocasión que se llevan muy bien y que se tienen un tremendo respeto el uno por el otro.

En esta ocasión se encontraron en las instalaciones del torneo chino y mantuvieron una distendida charla en la que llamó mucho la atención que Djokovic se dirigiese al murciano en español, atreviéndose a referirse a él con un curioso e inesperado mote. «¡Titanito!», le dijo el ganador de 24 Grand Slams a un Alcaraz que se reía. Así bautizó Djokovic a Carlitos, al que muchas veces ha elogiado en público por su tenis y el gran futuro que tiene por delante.

Djokovic y Carlos Alcaraz, rivalidad sana

La relación entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz es un reflejo de la transición generacional en el tenis, donde una leyenda del deporte como Djokovic, con múltiples títulos de Grand Slam, se enfrenta a un joven Alcaraz que ha irrumpido en el circuito con gran fuerza. Desde su primer enfrentamiento en 2022, ambos han protagonizado partidos memorables, mostrando respeto mutuo dentro y fuera de la cancha. Djokovic ha elogiado el talento y la madurez de Alcaraz, reconociendo que el joven español posee todas las cualidades para dominar el tenis en los próximos años.

A lo largo de sus duelos, la rivalidad entre Djokovic y Alcaraz ha cautivado a los aficionados al tenis, especialmente por la intensidad y calidad de sus encuentros. Uno de los momentos más emblemáticos de esta rivalidad fue la final de Wimbledon 2023, donde Alcaraz derrotó a Djokovic en un épico partido a cinco sets, interrumpiendo la racha de victorias de Novak en ese torneo. Este triunfo marcó un hito importante, ya que simbolizó el ascenso de Alcaraz a la cima del tenis mundial y su capacidad para desafiar a los mejores.

Pese a ello, la relación entre ambos tenistas está marcada por una admiración mutua. Djokovic, como veterano y una de las figuras más dominantes de la historia del tenis, ha expresado en varias ocasiones su respeto por el estilo de juego agresivo y versátil de Alcaraz. Por su parte, Alcaraz ha mencionado que crecer viendo jugar a Djokovic lo ha inspirado a desarrollar su propio tenis. Esta relación no solo enriquece el deporte, sino que también evidencia la continuidad del legado entre generaciones. Ahora se verán las caras de nuevo en una gran final, esta vez en Australia.