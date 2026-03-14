Escándalo en Palma: alquila una habitación que nunca pensó entregar y acaba detenida tras quedarse con el dinero

Lo que comenzó como la búsqueda de una simple habitación de alquiler en Palma terminó convirtiéndose en una escena de tensión, engaño y una detención policial. Agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma detuvieron en la tarde del pasado 10 de marzo a una mujer española de 35 años como presunta autora de un delito de apropiación indebida, tras quedarse con el dinero de un alquiler que, según su propia confesión, nunca tuvo intención de formalizar.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 19:20 horas en la barriada de El Rafal Vell, cuando la Base del 092 recibió un aviso alertando de una acalorada discusión entre dos personas por un conflicto económico relacionado con el alquiler de una habitación. Cuando la patrulla llegó al lugar, los agentes se encontraron con un hombre visiblemente alterado que relató lo ocurrido. Según explicó, el día anterior había firmado un contrato de alquiler de habitación con la propietaria de la vivienda y le había entregado 620 euros en efectivo como adelanto para asegurar la estancia.

Sin embargo, lo que en un principio parecía un acuerdo cerrado de alquiler empezó a torcerse pocas horas después. El hombre aseguró que, tras recibir el dinero, la propietaria comenzó a enviarle mensajes insistentes a través de WhatsApp solicitando más dinero. La situación escaló rápidamente cuando, de manera repentina, la mujer le comunicó que no podría acceder a la vivienda, dejándolo sin habitación y sin su dinero.

Los agentes se entrevistaron entonces con la propietaria de la vivienda. Durante la conversación, la mujer reconoció haber firmado el contrato y recibido los 620 euros del supuesto inquilino. Pero lo que ocurrió a continuación sorprendió a los policías: la mujer admitió abiertamente que nunca había tenido intención de alquilar la habitación. Según su propio testimonio, decidió quedarse con el dinero porque lo necesitaba.

Ante la confesión directa y la evidencia de los hechos, los agentes procedieron inmediatamente a su detención por un presunto delito de apropiación indebida. La mujer fue trasladada a dependencias de la Policía Local de Palma, donde se realizaron las diligencias correspondientes en la Sala de Atestados. Tras finalizar los trámites policiales, fue puesta en libertad, mientras que el atestado policial fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia, que se encargará ahora de determinar las responsabilidades penales del caso.

El suceso vuelve a poner de relieve los riesgos y fraudes en el mercado de alquiler, especialmente en ciudades con alta demanda de vivienda como Palma. Mientras tanto, el afectado continúa intentando recuperar los 620 euros entregados, en un caso que comenzó con la esperanza de encontrar una habitación para vivir y terminó convertido en un episodio policial que ha generado indignación entre vecinos del barrio.