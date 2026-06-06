Horario y dónde ver la corrida de toros de Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro en Madrid va apurando sus últimos días y este sábado 6 de junio va a dejar una de esas tardes que muchos aficionados ya tenían apuntada debido a que el cartel reúne a tres nombres con perfiles muy distintos destacando Morenito de Aranda y, además, llega en un momento en el que cualquier detalle puede marcar el final del ciclo, por lo que si no puedes acudir a Las Ventas, podrás seguir el evento a través de las pantallas de televisión.

La de hoy, podemos decir, que es la última de las corridas de toros que forman parte de San Isidro y de un cartel que comenzó el pasado 8 de mayo. Cierto es que quedan todavía otras dos, pero son la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías así como la última de todas, la Corrida de Beneficencia, de modo que serán dos días especiales para cerrar una feria, que ha dejado grandes momentos a los aficionados. Pero antes, queda esta otra corrida de Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román que se celebra esta tarde, y de la que te ofrecemos ahora todos los detalles ya que además veremos como Adrián se presenta otra vez en Madrid después de haber salido por la Puerta Grande hace apenas unas semanas. Eso, en San Isidro, pesa. Y bastante. Por eso esta corrida ha ganado interés incluso entre quienes no siguen el día a día de la feria.

A qué hora es la corrida de hoy en Las Ventas

El festejo está previsto para las 19:00 horas, el horario habitual en este tramo de la Feria de San Isidro. A esa hora será cuando comience la lidia de seis toros de Victorino Martín, una ganadería que ya de por sí cambia el tono de la tarde. No son toros cualquiera sino que suelen exigir mucho y, precisamente por eso, generan ese punto de tensión que hace que la corrida tenga otro ritmo.

Dónde ver la corrida en directo por televisión

No todo el mundo podrá estar en la plaza, pero esta vez hay opción de seguirlo en directo sin demasiadas complicaciones. Telemadrid ofrecerá la corrida en abierto, tanto en su canal habitual como a través de su plataforma online TLMad+, que funciona en móvil y ordenador. Es la forma más directa de verla gratis. Y para quienes estén fuera de Madrid, también se puede acceder a la emisión a través de plataformas como Movistar+ u Orange TV, donde está disponible la señal del canal autonómico.

Así será la corrida de Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román

Gran parte del interés de la tarde pasa por Fernando Adrián pero no es sólo por el cartel, sino por cómo llega. El pasado 15 de mayo abrió la Puerta Grande en Las Ventas, algo que no ocurre todos los días y que, además, le coloca directamente entre los nombres propios de esta feria. No es la primera vez que lo consigue. En los últimos años ha ido encadenando actuaciones importantes en Madrid, lo que le ha dado una regularidad poco habitual. En 2024, por ejemplo, ya dejó una tarde muy seria en la Corrida de Beneficencia, cortando dos orejas. Y antes, en 2023, logró dos Puertas Grandes en pocas semanas. Todo eso explica por qué ahora mismo está en el foco.

El cartel lo completan Román y Morenito de Aranda, dos toreros con trayectorias muy diferentes, pero con experiencia suficiente para una tarde de este tipo. Román mantiene desde hace años una relación bastante especial con Madrid. Desde aquella Puerta Grande de 2017, su nombre siempre genera cierto interés en los tendidos ya que es un torero que conecta, sobre todo cuando las cosas se ponen cuesta arriba.

Y Morenito de Aranda, por su parte, aporta un perfil más clásico. Lleva muchos años en esto y sabe perfectamente lo que supone enfrentarse a una ganadería como la de Victorino Martín. Ya sabe también lo que es salir por la Puerta Grande de Las Ventas, algo que consiguió en 2015.

Una tarde marcada por los toros de Victorino Martín

Más allá de los nombres, hay otro elemento que condiciona la corrida: los toros. Victorino Martín no suele dejar indiferente. Son animales con carácter, que obligan a los toreros a estar muy firmes desde el primer momento. Y eso, en una feria como San Isidro, suele traducirse en tardes intensas, a veces más de lucha que de lucimiento.

Por eso esta cita tiene ese punto distinto. No es sólo el cartel, es el conjunto. La ganadería, el momento de la feria y lo que hay en juego. Quedan pocos días para que se cierre San Isidro 2026 y, en este contexto, cada corrida empieza a tener un peso especial. Esta, en concreto, apunta a ser una de las que pueden dejar algo más que una tarde más en el calendario.