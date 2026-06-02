Pinceladas de Damián Castaño y Gómez del Pilar en una exigente corrida de José Escolar

Arranca la última semana de San Isidro con una cita torista. La ganadería de José Escolar regresaba a Las Ventas para una terna compuesta por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. El salmantino, Damián Castaño, dejó una gran faena al cuarto, que fue bastante peligroso, y Gómez del Pilar al sexto que la espada le alejó del premio. Pepe Moral no tuvo suerte con su lote.

Abrió plaza Pepe Moral ante un primer toro muy serio, ovacionado de salida por el público. El animal no ofreció demasiadas opciones con el capote y se empleó con fuerza en el caballo. La faena de muleta resultó complicada desde el inicio. El viento molestó durante toda la labor y el toro fue apagándose poco a poco, sin terminar de romper hacia adelante ni ofrecer posibilidades de lucimiento. Pepe Moral lo intentó por ambos pitones, poniendo disposición y firmeza, pero las opciones fueron escasas. Finalmente, decidió abreviar y dejó media estocada. Silencio.

Damián Castaño recibió al segundo de la tarde con medias verónicas en medio de un auténtico vendaval. El toro se empleó en el tercio de varas y también en banderillas, llegando a la muleta con escasas opciones. El fuerte viento condicionó por completo el desarrollo de la faena, impidiendo al salmantino ligar los muletazos con continuidad. Lo intentó por ambos pitones, pero el animal se quedaba corto en cada arrancada y nunca terminó de entregarse en la embestida. Damián Castaño puso entrega y disposición, buscando arrancarle pases de mérito, aunque el esfuerzo resultó estéril ante la falta de colaboración de su oponente. Con los aceros no estuvo acertado, atascándose con la espada y necesitando un tercer intento para acabar con el toro.

Gómez del Pilar apenas pudo estirarse con el capote ante el tercero de la tarde. Al toro le costó emplearse en el caballo y llegó al último tercio mostrando escasa entrega. Esa falta de transmisión condicionó por completo la labor del madrileño, que no lo tuvo nada fácil para construir una faena con contenido. Lo intentó por ambos pitones, dejando sus mejores momentos sobre la mano derecha, pero la condición del animal impidió que la obra tomara vuelo. Sin verlo claro, decidió abreviar. Con la espada tampoco acertó y escuchó dos avisos antes de dar muerte al toro.

Pepe Moral se enfrentó al cuarto de la tarde, un toro tan serio como los anteriores. El animal embistió en los primeros lances de capote, aunque lo hizo sin humillar, y tampoco se empleó en el caballo. La faena volvió a presentar muchas dificultades para el lucimiento. Pepe Moral trató de aprovechar las escasas opciones del animal, buscando muletazos aislados por ambos pitones, pero la embestida resultó corta y carente de recorrido. Ante la imposibilidad de construir una labor de mayor entidad, optó por abreviar. Con los aceros necesitó un segundo intento tras dejar media estocada para acabar con el toro. Fue silenciado nuevamente.

Damián Castaño con el quinto toro de la tarde lo saludó en los medios. Se empleó en el caballo en el segundo intento. El banderillero, Rubén Sánchez, recibió una voltereta y se dio un fuerte golpe en la cara, tuvo que ser trasladado a enfermería. Empezó por doblones el salmantino la faena ante un toro bastante complicado. Dejó una faena de mucho esfuerzo, dejando un par de series por la diestra muy ligadas que gustaron en los tendidos. Siguió por muletazos hondos por el mismo pitón, dejando una gran faena, pasando bastante peligro con el animal. Remató al segundo intento. Recibió una vuelta al ruedo.

Cerró la tarde Gómez del Pilar ante un sexto toro tan serio como sus hermanos. El animal humilló en los primeros lances de capote, aunque lo hizo con escasa entrega, y volvió a mostrar pocas fuerzas en el caballo. El madrileño firmó una faena de mucho mérito, construida a base de muletazos hondos con la mano baja, siempre condicionado por el fuerte viento que reinó durante toda la tarde. Destacó especialmente al natural, dejando una serie de gran calidad que conectó con los tendidos. Remató la faena por el pitón derecho. Sin embargo, tras sonar un aviso, tuvo que abreviar. Dejó media estocada y necesitó usar al descabello para poner fin a la lidia. Fue ovacionado.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Vigesimosegundo festejo de la Feria de San Isidro 2026.

Toros de José Escolar. Tres cuartos de plaza.

Pepe Moral: silencio y silencio.

Damián Castaño: silencio y vuelta al ruedo.

Gómez del Pilar: silencio y ovación.