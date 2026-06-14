Toros y tormenta: la tarde heroica de Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández

Llegaba la cita más señalada y esperada de la temporada venteña con la tradicional Corrida de la Beneficencia, una de las fechas marcadas en rojo en el calendario taurino. La plaza registraba el ambiente de las grandes ocasiones para recibir un cartel de máximo atractivo compuesto por Alejandro Talavante, Roca Rey y Victor Hernández.

Frente a ellos, regresaba a Las Ventas el hierro de Victoriano del Río, la ganadería más triunfadora del presente siglo en Madrid y habitual protagonista de las tardes de mayor relieve. Una corrida que reunía todos los ingredientes para una jornada de excepción en el coso de la calle de Alcalá y que había despertado una enorme expectación entre la afición. Se colgó el cartel de No hay billetes por decimonovena ocasión esta temporada.

Abrió la tarde Alejandro Talavante ante un primer toro que pasó desapercibido en el capote del extremeño. El animal fue muy protestado durante el tercio de varas y apenas se empleó en banderillas. Talavante, al no ver demasiadas opciones, firmó una faena breve que inició con doblones por bajo. Lo intentó de varias formas, incluso tratando de someter al astado por abajo, pero la empresa resultó inviable. Ante las protestas de los tendidos, optó por abreviar y, tras media estocada, escuchó silencio.

Roca Rey saludó al segundo con un buen ramillete de verónicas a pies juntos en los medios. Destacó Víctor Hernández con un quite por saltilleras, al que respondió el peruano con unas ajustadas gaoneras. Brindó la faena al público y dejó un vibrante inicio de rodillas, ligando el toreo en redondo con cambios por la espalda y poniendo a los tendidos en pie. Continuó por bajo, aunque el toro se fue viniendo a menos y la faena no terminó de calar por completo pese a su esfuerzo. Remató de una estocada efectiva y fue premiado con una ovación.

Víctor Hernández recibió al tercero a la verónica con mucho gusto. Se empleó el toro en el caballo, pero el viento comenzó a molestar, convirtiéndose en un vendaval que condicionó la actuación del diestro. Brindó la faena a Miguel Martí. Comenzó la labor muleteril por estatuarios, demostrando un enorme valor. Continuó con tandas de muletazos muy ligados, alargando todo lo posible la embestida del astado. Al natural dejó una serie exquisita, de gran temple y buen trazo.Remató la faena por manoletinas y dejó una estocada tendida. El toro tardó mucho en caer, por lo que llegaron a sonar dos avisos. Fue silenciado.

Talavante se encontró con muchas dificultades en el cuarto debido al diluvio que comenzó a caer. El público no tardó en abandonar los tendidos para refugiarse de la intensa lluvia. El extremeño lució un gran quite a la verónica y, pese a las inclemencias meteorológicas, destacó el valor de cuantos permanecieron en el ruedo. Sobresalieron en banderillas Álvaro Montes y Manuel Izquierdo, que dejaron constancia de su profesionalidad bajo un auténtico aguacero.

Talavante cuajó una meritoria faena en unas condiciones muy adversas. Comenzó por ayudados por alto y una trincherilla que animaron a los aficionados que aún permanecían en sus localidades. Continuó con dos buenas tandas, aprovechando la embestida poderosa de un toro que metía la cara. Por el pitón izquierdo, el astado fue viniéndose a menos, soltando la cara y perdiendo humillación. No estuvo acertado con los aceros y necesitó cuatro intentos para acabar con su oponente. Finalmente, saludó una fuerte ovación.

Salió finalmente el quinto toro pese a las sospechas de suspensión debido a la fuerte lluvia. El festejo continuó y el peruano lo recibió con gusto. El astado se empleó en varas y estuvo a punto de derribar al caballo, mientras que en banderillas resultó complicado lucirse debido al pésimo estado del ruedo.

Roca Rey puso todo de su parte para sacar partido a un toro exigente. Comenzó la faena por el pitón derecho, aprovechando la zona más practicable del ruedo. Continuó al natural, dejando una tanda de gran rotundidad. Con el público entregado, remató su labor por manoletinas entre una fuerte ovación. No estuvo acertado con los aceros y necesitó tres intentos para acabar con su oponente.

A pesar de que el diluvio continuaba cerró la tarde Víctor Hernández ante un sexto que saludó por medias. Se empleó en el caballo y en banderillas dejó buenos pares Marcos Prieto. Brindó al público la faena y empezó en los medios por pases cambiados por la espalda que hicieron vibrar los tendidos. Siguió por la diestra dejando una tanda muy ligada. Continuó por el mismo pitón dejando otra serie exquisita. Cambió al izquierdo donde le costaba mucho más pero dejó una tanda al natural de nivel. Finalizó por media estocada que le alejó el trofeo y fue ovacionado.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de Beneficencia 2026. Lleno de

No hay billetes. Toros de Victoriano del Río.

Alejandro Talavante: silencio y ovación.

Roca Rey: ovación y ovación.

Víctor Hernández: silencio y ovación.