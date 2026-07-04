¿Dónde ver toros este fin de semana? Telemadrid, CMMedia y Canal Sur retransmiten las corridas en directo y gratis por televisión y online

La temporada taurina se reafirma este primer fin de semana de julio con varias retransmisiones en abierto para los más aficionados a las tradicionales corridas, aunque desde la comodidad de su casa. Cadenas de televisión como Telemadrid, Canal Sur Televisión y Castilla-La Mancha Media volverán a ofrecer estos festejos que podrán verse también a través de plataformas digitales. Una apuesta de las televisiones autonómicas por la tauromaquia con emisiones gratuitas que permitirán seguir novilladas y corridas desde distintos puntos de España.

Los toros el sábado

La jornada del sábado contará con dos retransmisiones destacadas:

Canal Sur emitirá desde las 19:00 horas una novillada sin picadores desde Villaluenga del Rosario (Cádiz).

emitirá desde las una novillada sin picadores desde Villaluenga del Rosario (Cádiz). Telemadrid ofrecerá a partir de las 21:30 horas una novillada del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid desde Chinchón.

ofrecerá a partir de las una novillada del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid desde Chinchón. Castilla-La Mancha Media seguirá durante la temporada con retransmisiones en directo de corridas, novilladas y festejos populares, tanto en televisión como a través de la plataforma digital CMMPlay, donde los espectadores podrán seguir las emisiones en abierto.

Las corridas de toros en Internet

Además de la retransmisión televisiva, los tres canales que permiten seguir su programación de manera online son: Telemadrid, a través de su plataforma de televisión a la carta; Canal Sur, mediante su servicio de emisiones en directo; Castilla-La Mancha Media, a través de CMMPlay.

Un verano muy taurino

El calendario taurino entra en una de sus épocas de mayor actividad en todo el año. Las próximas semanas se celebrarán numerosas ferias y festejos en distintas comunidades autónomas, coincidiendo con la Feria del Toro de San Fermín, que volverá a agrupar a algunas de las principales figuras de la tauromaquia. Además, las retransmisiones en abierto facilitan que los aficionados puedan seguir estas celebraciones sin necesidad de plataformas de pago, consiguiendo una gran presencia de la tauromaquia en la programación de varias televisiones autonómicas durante la temporada de verano.