El torero Tomás Angulo herido «muy grave» tras una cogida en la plaza de Moralzarzal

El torero Tomás Angulo se encuentra «muy grave» tras ser cogido por un toro en la plaza de Moralzarzal, en Madrid. El torero sufrió varias cornadas que le afectaron la arteria femoral.

Angulo fue cogido por el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Valdefresno en la Copa Chenel. El toro le corneó en dos ocasiones cuando toreaba con la muleta.

Dos graves cornadas de 25 y 20 centímetros

El torero extremeño ha sufrido una herida por asta de toro en el tercio superior del muslo izquierdo, en la cara anterior, «con una trayectoria hacia arriba de unos 20 centímetros», afectando «en unos 7 centímetros la arteria femoral».

Además, sufre otra herida con «trayectoria hacia fuera de unos 15 centímetros, desgarrando músculos sartorio, vasto interno y aductor mayor». Y una tercera por asta «en la cara posterior del muslo izquierdo con trayectoria ascendente de unos 25 centímetros que alcanza el hueso isquion y lesiona severamente los músculos bíceps semimembranoso, alcanzando el fémur».

La cogida le causó a Angulo una «contusión en hemitórax derecho, heridas en el cuero cabelludo y cara y un varetazo en la cara posterior del muslo derecho». El parte médico concluye con un «pronóstico muy grave».