El fiasco ganadero frustra la encerrona de Borja Jiménez

Borja Jiménez protagonizaba en solitario la Corrida In Memoriam a Ignacio Sánchez Mejías, una de las citas más destacadas de la temporada, lidiando un encierro compuesto por reses de la ganadería salmantina de Domingo Hernández y de la madrileña de Toros de Cortés. El diestro sevillano comparecía ante la afición con el desafío añadido de asumir en exclusiva la responsabilidad de la tarde, siendo la primera vez en su vida que se encierra ante seis toros. Se colgó el decimoctavo cartel de «No hay billetes».

Fue una tarde muy complicada a nivel ganadero, tres toros devueltos y el resto tuvieron muy pocas opciones que le imposibilitaron alcanzar el triunfo en su tarde. La exposición, entrega y esfuerzo del sevillano durante toda la tarde fueron impecables.

Emocionante ovación recibió tras hacer el paseíllo, la afición se volcó con el sevillano. Vibrante resultó la presentación de Borja Jiménez ante el primero de la tarde, un toro de Domingo Hernández al que recibió a portagayola en la Puerta de Chiqueros, resolviendo con solvencia una suerte de gran exposición. Con el capote dejó destellos de variedad, destacando unos faroles de rodillas que calentaron el ambiente en los tendidos. El astado acudió con entrega al caballo.

Tras brindar la faena a su apoderado, Julián Guerra, el sevillano inició su labor muletera con trincherazos de buen trazo. Asentado y firme, construyó una faena basada principalmente en la mano derecha. Al natural llegaron los pasajes de mayor profundidad, con una serie templada y de excelente expresión. Sin embargo, el toro fue perdiendo intensidad conforme avanzaba la lidia, obligando al matador a acortar distancias en el tramo final. Cerró su actuación con muletazos a pies juntos antes de dejar una estocada casi entera, ligeramente caída. La labor fue reconocida con una ovación.

El segundo toro de Toros de Cortés fue devuelto a los corrales después de acusar una evidente falta de fuerzas, perdiendo las manos tras su paso por el caballo y cayendo nuevamente durante el tercio de banderillas. Borja Jiménez volvió a la Puerta de Chiqueros para recibir al sobrero de Victoriano del Río, al que saludó de nuevo a portagayola antes de continuar la lidia con firmeza a pies juntos. El toro cumplió en varas y banderillas, pero cualquier opción de triunfo quedó pronto descartada al estar lesionado desde el inicio. Durante la faena de muleta el animal se golpeó contra las tablas y resultó lesionado, lo que obligó al sevillano a abreviar. Lo despachó de una estocada entera, necesitando después el descabello.

La decepción continuó con el tercero de Domingo Hernández, un toro que fue protestado desde su salida al ruedo. Apenas permitió lucimiento con el capote y, tras su paso por el caballo, evidenció su falta de fuerzas al caer sobre la arena. Finalmente, el presidente ordenó su devolución.

En su lugar salió un segundo sobrero, también de Domingo Hernández, igualmente justo de fuerzas y recibido con protestas por parte del público. Borja Jiménez lo saludó con gusto a la verónica y el animal cumplió en el tercio de varas. Sin embargo, ni el toro ni las circunstancias permitieron que la faena tomara vuelo. El sevillano lo intentó por ambos pitones, pero la falta de motor del astado hizo imposible cualquier opción de lucimiento. Optó por abreviar y lo despachó de una estocada entera.

Con el cuarto, de Toros de Cortés, volvió la apuesta de Borja Jiménez. El sevillano regresó a la Puerta de Chiqueros para recibir al toro a portagayola, rematando después con una larga cambiada y varios lances de rodillas. El animal se empleó en el caballo y en el tercio de banderillas sobresalieron Daniel Duarte y Fernando Sánchez.

La tarde cobró entonces otro tono. Jiménez inició la faena de muleta en los medios, anclado de rodillas, ligando una primera serie por el pitón derecho que conectó de inmediato con los tendidos. Su labor fue creciendo en intensidad y profundidad conforme avanzó la faena. Al natural alcanzó los momentos de mayor calado, con una serie ligada y templada que levantó al público de sus asientos. Remató su actuación con unas ajustadas manoletinas. Tras media estocada y un golpe de descabello, dio una vuelta al ruedo después de que la presidencia no atendiera la petición mayoritaria de trofeo.

El quinto toro de la tarde, de Domingo Hernández, también fue devuelto al acusar una manifiesta falta de fuerzas tras su paso por el caballo. En su lugar salió el tercer sobrero del festejo, esta vez de El Torero, al que Borja Jiménez recibió con templadas verónicas. El astado se empleó en el tercio de varas y permitió al sevillano construir una de las faenas más completas de la tarde.

Desde el inicio, el diestro mostró firmeza y capacidad para sacar todo el partido posible a un toro de limitadas prestaciones. Las primeras series por el pitón derecho tuvieron profundidad, ligazón y mando, marcando el tono de una labor que fue creciendo en intensidad. Por el izquierdo encontró también momentos de notable expresión, con muletazos hondos y templados que terminaron de cuajar una faena de alto nivel. El público se entregó por completo a una actuación en la que Borja Jiménez exprimió hasta la última embestida del animal. Todo quedó, sin embargo, condicionado por el manejo de la espada. Tras varios pinchazos, logró dejar media estocada, perdiendo con ello un premio que parecía al alcance de la mano. Saludó una ovación.

Cerró la encerrona un sexto toro de Toros de Cortés al que el sevillano saludó brevemente. Le costó emplearse en el caballo. Fue un toro sin entrega que fue imposible por ambos pitones a pesar de los esfuerzos de Borja Jiménez. La exposición del sevillano durante toda la tarde fue sobresaliente lo intentó de principio a fin, pero tras no verlo claro se fue a por la espada para poner punto y final a su tarde. Finalizó con una estocada casi entera y fue silenciado.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid). Corrida In Memoriam 2026 en homenaje a Ignacio Sánchez Mejías. Lleno. Toros de Domingo Hernández (1º, 3º, 3º bis y 5º) y Toros de Cortés (2º, 4º y 6º). 2º sobrero de Victoriano del Rio. 5º bis de El Torero.

Borja Jiménez: ovación, silencio, silencio, vuelta al ruedo, ovación y silencio.