Los toros de Domingo Hernández empañan la tarde en Las Ventas

A las seis en punto de este sábado se abría de nuevo la Plaza de Las Ventas para la segunda corrida de toros de esta Feria de Otoño. Tras la gran tarde de ayer de Emilio de Justo que pasó de entrar a enfermería a salir por la Puerta Grande los protagonistas de la tarde de hoy eran: Alejandro Talavante, siendo una de sus mejores temporadas, regresaba a Madrid tras abrir la Puerta Grande la pasada Feria de San Isidro; Pablo Aguado, volvía tras cortar una oreja en mayo ante un gran toro de la ganadería de Torrealta en el mano a mano con Juan Ortega, y remataba el cartel el joven Jarocho que confirmaba alternativa ante toros de la divisa salmantina de Domingo Hernández.

Fue una tarde imposible ya que la escasa fuerza de los astados puso en jaque a los protagonistas sin darles apenas opciones de lucimiento.

Abrió la tarde de su confirmación Jarocho ante un primero muy serio de salida al que saludó con gusto con el capote. Se empleó en el tercio de varas con mucha humillación. Siguió Talavante dejando un par de verónicas impecables. Tras la ceremonia ce confirmación de alternativa Jarocho brindó al público y empezó una de las faenas que marcaría su vida. No lo tuvo nada fácil pues el animal apenas tenía fuerza y perdía las manos, a pesar de ello y tras mucho esfuerzo fue imposible el lucimiento. Abrevió con media estocada y fue silenciado.

Alejandro Talavante continuó ante un segundo toro que fue devuelto debido a su falta de fuerza y escasa movilidad. Salió el sobrero también de la misma divisa salmantina que no varió mucho en condiciones. Apenas se dejó en el tercio de varas y perdía las manos. Talavante no se dio por vencido y lo intentó por todos los medios sacar algún pase con la muleta pero fue inviable y no tuvo más opciones que abreviar la faena. Le costó mucho el acero y fue silenciado.

El sevillano Pablo Aguado saludó al tercer toro de la tarde a la verónica. El toro similar a sus hermanos dejó ver sus defectos desde el principio, apenas se lució en el caballo por falta de fuerza. La diestra fue la protagonista del inicio de su faena donde dejó los mejores momentos. Al natural se le iba el animal. Acortó la faena tras no ver recompensa a su esfuerzo por parte del astado y tampoco atinó con la espada.

Continuó Alejandro Talavante ante un cuarto toro similar en fuerza que los anteriores al que apenas pudo saludar con el capote. Se empleó en el caballo y empezó por estatuarios la faena. Siguió por la izquierda rematando la primera serie por trincherillas que consiguieron animar al público en una tarde de momento muy anodina. Poco a poco consiguió que el toro fuera a más y rescató todas las embestidas que pudo. Tras una faena de bastante duración remató con media estocada poniendo punto final a su paso por esta feria tras no tener opciones.

El quinto para Pablo Aguado no lo tuvo nada fácil ya que embestía a trompicones sin darle mucha opción desde el inicio. Empezó la faena por doblones con un toro que prácticamente no iba a dar de sí. Tras varios esfuerzos por parte del sevillano tuvo que poner punto final con media estocada. Silenciado de nuevo.

Cerró su tarde de confirmación Jarocho con un gran saludo a la verónica que llegó a los tendidos. Este último toro fue algo mejor que el resto al menos se empleó más en el caballo. Pero a medida que intentó desarrollar la faena fue inviable ya que el toro perdió fuerza y no le dio ninguna posibilidad en la tarde de su confirmación. Tras varios intentos tuvo que poner punto final a la tarde. Fue silenciado de nuevo, en definitiva una tarde para olvidar.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Toros de Domingo Hernández. Tercer festejo de la Feria de Otoño. Lleno.

Alejandro Talavante: silencio y silencio.

Pablo Aguado: silencio y silencio

Jarocho, que confirma alternativa: silencio y silencio