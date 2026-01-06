Confirmado por el BOE: los requisitos para pedir la ayuda por hijo

La Seguridad Social ofrece una ayuda por hijo a las personas que estén en situación de vulnerabilidad. Esta prestación se denomina Complemento de Ayuda para la Infancia y forma parte del Ingreso Mínimo Vital, aunque se puede solicitar de forma independiente. Es más, el límite de ingresos y los requisitos que se exigen son más flexibles que los del IMV. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda que ofrece el Gobierno por hijo en España.

El Complemento de Ayuda para la Infancia es la ayuda que ofrece el Gobierno a través de la Seguridad Social para los padres con hijos con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Aunque el destinatario directo de esta prestación son los hijos, esta ayuda tendrá que ser solicitada por los padres. Para ello, tendrán que cumplir con unos requisitos que tienen que ver con la carencia de rentas. «El Complemento de Ayuda para la Infancia forma parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque se puede conceder de forma independiente», indica la Seguridad Social a través de su página web.

«Se solicita con el formulario del Ingreso Mínimo Vital, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad», indican desde la Administración, a la vez que dejan claro que fue una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un instrumento clave de apoyo a la infancia. En los canales oficiales de la Administración también se indican los requisitos y el nivel de rentas anual para poder acceder a esta ayuda.

Requisitos y cuantías para la ayuda por hijo

«Pueden tener derecho al Complemento de Ayuda para la Infancia las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, que cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital, excepto los establecidos respecto de los límites máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos», indica la Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que el CAPI es un complemento del Ingreso Mínimo Vital y forma parte de él. Una persona que cumpla con los requisitos podrá acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia y no recibir el IMV, ya que los límites de renta y patrimonio del CAPI son más amplios. Por ejemplo, en el caso de que el tipo de unidad de convivencia esté formado por un adulto y un menor, el rango de ingresos será de 857 euros al mes hasta 2.569 euros. En el caso del IMV, no se podrán superar los 856.

El resto de requisitos para poder acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia son los siguientes:

Tener hijos a cargo.

La unidad de convivencia debe estar formada hace más de seis meses.

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada con un año de antelación.

Las cuantías de 2025 para el Complemento de Ayuda para la Infancia son las siguientes:

Menores de tres años: 115 euros/mes.

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros al mes.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros al mes.

Para poder solicitar el CAPI, se tendrá que hacer a través del Ingreso Mínimo Vital. Para ello se requerirá documentos oficiales como el Documento Nacional de Identidad, el libro de familia y certificado de empadronamiento.