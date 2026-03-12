Mucho cuidado con ignorar las notificaciones del INSS (Instituto Nacional). La Seguridad Social ha recordado que el derecho a percibir una prestación por incapacidad no es «blindado»: requiere un seguimiento médico obligatorio. No presentarse a una revisión no implica perder el dinero para siempre de forma automática, pero sí activa un protocolo de suspensión cautelar inmediata que puede dejar tu cuenta corriente a cero hasta que se aclare la situación.

La Ley General (LGSS) es tajante en su artículo 52: los beneficiarios tienen la obligación de comparecer a los reconocimientos médicos. Si el ciudadano decide no acudir a la cita con el tribunal médico o con la mutua, la administración aplica el «freno de mano» y pausa el abono de la prestación.

El objetivo es evitar pagos indebidos en casos donde la dolencia haya podido mejorar o desaparecer.

Suspensión cautelar: ¿Qué sucede si faltas a la cita?

Cuando un pensionista falta a su examen médico, se activan tres fases clave que marcan su futuro económico:

La incomparecencia : tras la ausencia en la fecha y hora indicadas, se pone en marcha el protocolo de control de la Seguridad Social o la mutua.

: tras la ausencia en la fecha y hora indicadas, se pone en marcha el protocolo de control de la Seguridad Social o la mutua. El bloqueo del pago : según el artículo 175.3 de la LGSS, la prestación entra en suspenso. No se pierde el derecho al momento, pero el ingreso mensual se detiene de forma preventiva.

: según el artículo 175.3 de la LGSS, la prestación entra en suspenso. No se pierde el derecho al momento, pero el ingreso mensual se detiene de forma preventiva. La resolución: si el beneficiario justifica la ausencia por un motivo de fuerza mayor, la suspensión se levanta. Si no hay justificación, las consecuencias varían según el tipo de ayuda.

La diferencia vital entre baja y pensión de incapacidad

Es fundamental no confundir conceptos, ya que las consecuencias legales son muy distintas. La Seguridad Social distingue claramente entre quien cobra una pensión de incapacidad permanente y quien recibe un subsidio por incapacidad temporal (la baja médica común).

En el caso de las bajas temporales, la normativa es mucho más severa: el artículo 174.1 de la LGSS establece que no presentarse a la revisión médica sin causa justificada es motivo de extinción directa del derecho. Es decir, el trabajador pierde la prestación de forma definitiva.

Por el contrario, en la incapacidad permanente, se trata de una suspensión. El afectado tiene un margen para reaccionar: si logra justificar su falta o aporta la documentación requerida, puede solicitar que se reactive el pago. En este caso, la Seguridad Social permite recuperar el dinero no cobrado con una retroactividad máxima de 90 días naturales.

El consejo de los expertos

Para evitar sustos, los expertos en derecho laboral recomiendan mantener siempre actualizados los datos de contacto en la Seguridad Social. La falta de recepción de una carta por cambio de domicilio no suele ser aceptada como excusa suficiente.

Si existe un motivo real que impida acudir (un ingreso hospitalario, por ejemplo), se debe comunicar de inmediato para evitar que el sistema bloquee el pago de la pensión de forma automática.