El Villarreal hace oficial el fichaje de Iñigo Pérez

El Villarreal ha hecho oficial el fichaje de Íñigo Pérez como nuevo entrenador para las próximas cuatro temporadas. Después de llegar a la final de Conference con el Rayo Vallecano, el técnico pamplonés sustituirá a Marcelino y se sentará en el banquillo de La Cerámica hasta 2029. Un nuevo reto para su carrera deportiva, donde asumirá el papel de dirigir un equipo que jugará Champions la próxima campaña.

El submarino amarillo ficha a uno de los entrenadores con mayor proyección del panorama español. En febrero de 2024 asumió el reto de comenzar su carrera como primer entrenador, donde logró llevar al Rayo a la primera final europea en su historia. 114 partidos después, Íñigo Pérez decidió cambiar de aires y tener un proyecto más ambicioso. El Villarreal terminó tercero en Liga esta temporada y jugará la Copa de Europa, un reto más exigente para Íñigo.

El comunicado del Villarreal de Íñigo Pérez

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Iñigo Pérez, que será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

El navarro será presentado como nuevo técnico amarillo mañana martes 2 de junio, a las 18.30 horas, en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica. El acto, exclusivo para medios de comunicación, podrá seguirse en directo por los perfiles oficiales de redes sociales del Villarreal CF.

Iñigo Pérez Soto (Pamplona, Navarra, 18 de enero de 1988) es un joven entrenador español, que ha dirigido al Rayo Vallecano en Primera División. Como técnico rayista, Iñigo ha alcanzado la final de la UEFA Conference League (25/26) y ha igualado la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría (8º clasificado, en la 24/25).

Su andadura como técnico comenzó en las filas del propio conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola. Con la marcha de este al fútbol inglés, Iñigo Pérez no pudo acompañarle por problemas burocráticos y acabó tomando las riendas del equipo madrileño en febrero de 2024, sucediendo a Francisco Rodríguez tras su destitución.

Además de su brillante y prometedora etapa como entrenador, Iñigo Pérez también fue futbolista profesional. Como jugador, defendió los intereses del Athletic Club, SD Huesca, RCD Mallorca, CD Numancia y CA Osasuna, club donde firmó su retirada en 2022.