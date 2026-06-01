Mallorca declara los atascos «cuestión de Estado» y aplicará límites a la entrada de coches en 2027

El Consell de Mallorca celebrará este viernes un pleno extraordinario para debatir y previsiblemente aprobar la ley de regulación de afluencia de vehículos, que será enviada al Parlament para su tramitación y aprobación definitiva. La norma, que ha presentado este lunes en rueda de prensa el presidente insular, Llorenç Galmés, prevé la aprobación de un techo anual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada.

La ley prevé que serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. Galmés, sin embargo, ha reconocido que es «imposible» que la ley pueda entrar en vigor este verano.

La norma fijará también un número máximo de vehículos de alquiler. La norma fija sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

Según figura en el texto, la obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista igualmente la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Se prevé que el Consell de Mallorca, en virtud de los estudios de carga, apruebe con carácter anual o bianual el techo máximo de vehículos con autorización de entrada y permanencia en la isla en los periodos de control.

Sobre esta cuestión, sin embargo, ni el presidente Galmés ni el conseller de Infraestructuras y Movilidad, Fernando Rubio, han concretado cuál podría ser este techo a día de hoy. Será cuando se aprueben los estudios de carga cuando se determine cuál será el límite de vehículos.

En todo caso, según han recordado, en 2023 entraron en Mallorca unos 400.000 vehículos a través de los puertos, el doble que en 2017, y que han calificado como una cifra «insostenible». Al mismo tiempo, han indicado que la limitación en Ibiza ha permitido una reducción de entre 30.000 y 35.000 vehículos, lo que extrapolado a Mallorca arrojaría «un número muy elevado».

Otras exenciones

Además de residentes y trabajadores temporales, la ley prevé que quedarán fuera de la limitación los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, aunque la excepción afecta sólo a un vehículo.

También quedan fuera de la regulación los residentes en otras islas que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares.

Estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y de servicio público. Tampoco pagarán la tasa los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.

Tramitación y entrada en vigor

Llorenç Galmés, sin embargo, ha reconocido que es «imposible» que la ley pueda entrar en vigor este verano, aunque ha confiado en obtener un amplio consenso en el pleno del viernes. «La experiencia dice que no es la única solución, pero sí que se nota una mejora muy significativa», ha indicado el presidente insular.

Galmés ha criticado la «parálisis» del anterior gobierno insular en materias de movilidad y ha asegurado que, si se hubiera avanzado en los estudios, ya podría estar vigente la limitación.

El presidente del Consell de Mallorca ha reconocido el derecho de Vox, su socio de gobierno, a oponerse a la limitación, aunque ha pedido a todos los grupos responsabilidad «y que piensen que es una cuestión de Estado que afecta al bienestar de los mallorquines».