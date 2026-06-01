Berkshire Hathaway ha alcanzado un acuerdo para adquirir la constructora Taylor Morrison Home por unos 8.500 millones de dólares (7.288 millones de euros).

Es la primera gran apuesta de Greg Abel como CEO desde que en enero tomó el relevo al frente de la firma inversora de Warren Buffett que cuenta con un efectivo de casi 400.000 millones de dólares.

Si bien para algunos analistas el importe es relativamente pequeño para Berkshire, ya que representa menos del 2% de su enorme caja disponible.

Aun así, la compra muestra que Abel está dispuesto a realizar adquisiciones relevantes cuando encuentre valoraciones atractivas. Además, los inversores ven la compra como una señal de confianza en el sector inmobiliario estadounidense a largo plazo.

La transacción, que se espera completar en la segunda mitad de 2026, contempla el pago de 72,50 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de Taylor Morrison Home.

Sentimiento mixto en Morrison

El precio de adquisición pactado representa una prima del 24% sobre el último precio de cierre de Taylor Morrison de 58,50 dólares el pasado 29 de mayo.

Además, las acciones de Taylor Morrison llegaron a subir más del 20% tras anunciarse la operación. Algunos expertos señalaron que Berkshire está pagando aproximadamente 0,9 veces el valor contable tangible de Taylor Morrison, una valoración considerada relativamente atractiva para una constructora de calidad.

«Berkshire adquiere una constructora nacional líder en su sector, dirigida por un equipo excepcional y respaldada por una sólida reputación en cuanto a la experiencia del cliente», declaró Abel.

«La visión a largo plazo de Berkshire Hathaway se adapta perfectamente al ciclo de inversión plurianual de la construcción de viviendas, y esta combinación nos permitirá escalar la plataforma de Taylor Morrison de maneras que no serían posibles como empresa independiente», ha comentado Sheryl Palmer, presidenta y consejera delegada de Taylor Morrison.