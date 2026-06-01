La juez de la DANA se intenta victimizar por la protesta de una asociación de afectados ante el juzgado

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas en el caso de la DANA, ha emitido este lunes una providencia a través de la cual ha comunicado a las partes su decisión de suspender la declaración prevista para este lunes del ex jefe de los policías de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Ricardo Domínguez. Nuria Ruiz Tobarra ha adoptado esta decisión tras la protesta de la asociación de víctimas Unión del Pueblo 29, el pasado viernes, contra ella y contra la supuesta injerencia de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, en la causa. En paralelo a esa protesta, en sala, se producía la declaración testifical de la comisaria de aguas de la CHJ, Cristina Solá.

Fuentes de Unión del Pueblo 29, la asociación de víctimas que se concentró ante el juzgado en la movilización a que hace referencia Ruiz Tobarra en su auto, han manifestado a OKDIARIO que no se produjo un solo incidente. Y que en todo momento hubo agentes de la Guardia Civil, «que no tuvieron que intervenir». «Somos críticos con la gestión de la causa que lleva la juez y lo manifestamos. Pero nada más», han expresado.

Unión del Pueblo 29 es la misma asociación que denunció que el Gobierno intentó dejarla fuera del funeral de víctimas, celebrado en Valencia en octubre del año 2025. El pasado 25 de marzo, tal como entonces publicó OKDIARIO, víctimas pertenecientes a las asociaciones Unión del Pueblo 29 y Sólo el pueblo salva al pueblo convocaron una manifestación. Además, elaboraron un manifiesto que, entre otras cuestiones, recogía que «la investigación judicial que se está llevando a cabo en los juzgados de Catarroja, en la que están personados desde sus inicios, se ha revelado como un instrumento politizado, que busca dejar de investigar lo sucedido ni castigar a los culpables».

La decisión de la juez se produce en un momento crítico, puesto que tanto ella como su marido han sido objeto de varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que en algunos círculos próximos al caso comienza a hablarse de una supuesta «victimización» o «llamada de atención».

La juez aduce en la providencia dictada por ella y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que suspende la declaración de este lunes «al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional».

Y relata en la citada providencia que durante la testifical del pasado viernes, en la concentración a las puertas de los juzgados de Catarroja, «se utilizó un micrófono y dos altavoces (…) con constantes referencias al objeto de la causa de la DANA, y con la colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción» y a su persona, «que incluía descalificaciones que se vertieron, tanto de palabra como a través de los carteles y con la recomendación de no salir al exterior por parte del personal de seguridad».

La concentración fue convocada por Unión del Pueblo 29, una asociación de víctimas de la riada crítica con la gestión de la causa que está llevando a cabo la magistrada y que ha cuestionado la supuesta injerencia del marido de la magistrada. En números absolutos, según fuentes de la asociación convocante, se concentraron ante los juzgados de Catarroja en torno a una treintena de personas.

No es la primera vez que este hecho sucedía. También ocurrió cuando se produjo la declaración testifical del presidente de esa misma confederación del Júcar, Miguel Polo, sin que entonces la juez emitiera providencia alguna. E incluso antes, víctimas de otras asociaciones se habían concentrado ante la Ciudad de Justicia en fechas en que estaban convocadas citaciones de investigados, como la ex consellera Salomé Pradas, y testigos. Sin que entonces se procediera a suspensión alguna. Es más, entraron y salieron por la puerta principal.

Según se puede ver en las imágenes de OKDIARIO, las pancartas de la manifestación citaban: «La justicia no puede ser una herramienta ni un arma» O «Familiares víctimas de la DANA 2024 Unión del Pueblo 29 exigimos verdad y justicia de todos los responsables», con fotos tanto de cargos socialistas como del PP, o «vendrán a pedir nuestro voto; nosotros pedimos verdad y justicia». Y, también, la más repetida: «Solo el pueblo salva al pueblo». Además de otras como: «Unidos por Valencia sin ideologías». Así como también imágenes de las víctimas en que se relataban las historias de los seres queridos perdidos aquel trágico 29 de octubre de 2024.

En otras imágenes, en las que aparecen carteles en un árbol ubicado a las puertas de los juzgados de Catarroja, se podía leer una que ya ha aparecido en otras movilizaciones: «¿Alguna vez han mandado a tu marido a trabajar por ti, Nuria Ruiz Tobarra? Sí, pero todavía lo niega». Y, en otro: «La jueza de la riaDANA hace política, no justicia».