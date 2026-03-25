Víctimas de la DANA tildan la investigación de la juez de Catarroja de «instrumento politizado»

Víctimas de la DANA pertenecientes a las asociaciones Unión del Pueblo 29 y Sólo el pueblo salva al pueblo han convocado una manifestación ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para las 12:00 horas de este domingo, 29 de marzo. Además, han elaborado un manifiesto que, entre otras cuestiones, recoge que «la investigación judicial que se está llevando a cabo en los juzgados de Catarroja en la que están personados desde sus inicios se ha revelado como un instrumento politizado, que busca dejar de investigar lo sucedido ni castigar a los culpables».

La juez a la que se refiere el escrito es la titular de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Se trata de la magistrada que instruye la causa de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024.

Nuria Ruiz Tobarra ha sido objeto de quejas por su instrucción en el caso de la DANA ante el Consejo General del Poder Judicial. También, ha sido recusada por víctimas. La instructora está pendiente, además del recurso contra la inadmisión de la querella presentada ante el Tribunal Superior valenciano por Rubén Gisbert, abogado de una acusación particular en el caso de la DANA, por la injerencia de su marido en la instrucción de la causa. Además, otros dos abogados personados en el procedimiento han solicitado y obtenido el amparo del Colegio de Abogados de Valencia frente a la juez.

Ahora, estas dos asociaciones convocantes del acto de este domingo en la ciudad de Valencia llaman a la sociedad valenciana a manifestarse este domingo próximo ante la puerta del TSJCV. De hecho, se trata de la primera movilización en relación a la DANA que se efectuará ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y no ante una sede distinta de carácter político.