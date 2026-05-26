Jorge Rey revela el día en el que habrá que poner el aire acondicionado: «El verano se desatará» en esa fecha

El verano se desatará en esta fecha, Jorge Rey revela el día que habrá que poner el aire acondicionado. Este experto sabe muy bien qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada punto cuenta. Por lo que, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tocará empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden ser claves. Este experto no duda en lanzar una advertencia en redes sociales.

Uno de los principales miedos que tenemos a medida que se acerca el verano es esta lucha con el calor que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. De la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado lo que nos estaría esperando. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un aire acondicionado en que parece que será imprescindible en estas fechas.

Revela Jorge Rey el día que habrá que poner el aire acondicionado

El aire acondicionado puede ponerse en este día en el que parecerá que la temperatura no deja de subir. La realidad es que nos enfrentamos a una situación que puede complicarse por momentos y que acabará siendo la que nos afectará de lleno. En unos días en los que parecerá que el tiempo cobra un especial protagonismo y que deberemos estar preparados para lo peor.

Este calor intenso de estos últimos días parece que no tiene motivo de estabilidad, sino todo lo contrario. La llegada del anticiclón lo dejará en un punto de no retorno en el que parecerá que el tiempo de verano ha llegado antes. El aumento de las temperaturas de estos días es un elemento contra el que deberemos empezar a luchar.

De tal forma que tocará tener en consideración determinados cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Los expertos en el tiempo no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas. Es hora de saber qué puede pasar cuando el tiempo se convierte en un problema.

El verano se desatará en esta fecha

Sabemos cuándo llega el verano, pero quizás en los últimos tiempos, hemos tenido que afrontar una situación del todo inesperada. Con un tiempo que va cambiando por momentos y que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Jorge Rey ha lanzado un vídeo viral en el que parece que responde sobre el momento en el que deberemos poner el aire acondicionado en casa. Evitando de esta manera el calor intenso de estos días que tenemos por delante y que serán esenciales que tengamos en mente.

El 12 de junio es la fecha exacta en la que parece que el tiempo se convertirá en un problema. Con unas cifras que realmente pueden cambiarlo todo. De momento, estamos ante esos primeros calores que nos acompañarán en breve y que pueden convertirse en algo común. De momento la AEMET nos advierte de lo que está por llegar: «Se prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, quedando con ello una situación de estabilidad generalizada en el país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, y de nubes bajas en litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas con algún chubasco en las islas montañosas. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península Las temperaturas aumentarán en Canarias, sin esperarse grandes cambios en la Península ni en Baleares, salvo descensos de las máximas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental y un descenso ligero de las mínimas. Permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales».

Tocará prepararse para una serie de alertas: «Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico. Soplará viento de componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y moderado en zonas aledañas y litorales del sureste; flojo en el resto. En el Cantábrico y Galicia rolará a oeste, arreciando en litorales. Viento de componente norte en los archipiélagos, flojo en Baleares y de flojo a moderado en Canarias».