Los separatistas de la OCB quieren sacar tajada de la turismofobia en Mallorca y llaman a la movilización: «¡No aflojemos!»

Los separatistas de la OCB quieren sacar tajada de la turismofobia y llaman a la movilización: “¡No aflojemos!”, ¡Es hora de actuar!” ha publicitado en redes sociales esta organización multisubvencionada utilizando una expresión recurrente de dirigentes independentistas catalanes en los días posteriores al golpe de la Generalitat contra la Constitución el 1-O de 2017.

Con cada vez menos soporte popular en las calles de los pueblos y ciudades de Baleares por su defensa de los fantasmagóricos Països Catalans y su entrega a los designios y órdenes del independentismo catalán, como lo demuestra el retroceso del uso del catalán entre los jóvenes de las islas, la dirección de la OCB ha visto en las algaradas turismofóbicas una oportunidad de mercado para difundir sus mensajes y vender su producto.

“Mallorca está al límite. No es una consigna, es un clamor colectivo. Los mallorquines no podemos más. Un pueblo movilizado merece unos poderes públicos a la altura del momento histórico. ¡No aflojaremos! ¡Es hora de actuar!”, expresaban esta semana en redes sociales días después de la manifestación antiturística del pasado 26J en Palma. Una marcha que acabó con graves altercados por la actitud violenta de un grupo de manifestantes que obligó a cargar a la Policía.

Unos incidentes cuya responsabilidad, como por otro lado no podía ser de otra manera, la OCB atribuye a los agentes.

“Los mallorquines merecemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que garanticen a los ciudadanos el libre ejercicio de derechos fundamentales y respeten las garantías penales.»

«La brutalidad de las cargas de la Policía y el enmanillamiento vejatorio de dos activistas en Santa María el pasado día 15 por parte de la Guardia Civil, injustificables y fuera de toda proporción en ambos casos, no responden a las pautas de actuación de la policía democrática de un Estado de Derecho. Pedimos el cese inmediato de los comandantes de ambos operativos», reclamaba esta entidad en un comunicado.

Para este colectivo, además, los poderes públicos «deben escuchar el mensaje de la mayoría social, harta de una situación que ya es insostenible. El futuro de Mallorca requiere grandes acuerdos de país. Basta de bregas partidistas estériles, para justificar la inacción. ¡Es bien hora de actuar!», reiteraban en redes sociales manifestando su apoyo a los colectivos separatistas que dan soporte y se retroalimentan de los activistas turismofóbicos en Mallorca y resto de Baleares.

Hay que recordar que la OCB justificó su apoyo a la manifestación del 26J contra el turismo para «garantizar la sostenibilidad lingüística y cultural” de las islas que los turistas parece que ponen en peligro, al no hablar catalán.