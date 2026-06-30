Los separatistas de la OCB calentarán con charlas en su sede la manifestación turismofóbica contra Prohens

Los separatistas de la OCB calentarán con charlas en su sede la manifestación turismofóbica contra Marga Prohens del próximo 26 de julio en Palma. La primera tendrá lugar este mismo miércoles y, bajo el título ¿Mallorca hacia el colapso? La destrucción del territorio, estará protagonizada por veteranos activistas de la izquierda antiturística, como Margalida Ramis, física y activista; Mateu Vic, geógrafo y miembro de Terraferida; y Miquel Xamena, jurista y politólogo.

Unos activistas turismofóbicos que no organizaron manifestación alguna durante las dos pasadas legislaturas al Govern de la socialista Francina Armengol, que impulsó el crecimiento de la oferta hasta el punto de que las plazas de alquiler vacacional pasaron de 68.000 a 160.000, lo que supuso la legalización de unos 90.000 alojamientos en Baleares.

Como tampoco se echaron a la calle con la pancarta en la mano cuando la pasada legislatura la presidenta socialista del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, autorizó 2.900 chalets en el suelo rústico de la isla.

Ahora, con el gobierno de PP y Vox, aseguran que Mallorca y, en general, toda Baleares va al colapso. Por ello, la siguiente charla que organizarán el próximo 8 de julio los ampliamente subvencionados separatistas de la OCB lleva por título Frenar la extrema derecha antimallorquina (y xenófoba, machista, lgtbiq+ fóbica…) y su odio.

El perfil de los ponentes no deja lugar a dudas entre ex podemitas como Laura Camargo y separatistas, caso de Tomeu Martí o David Abril.

Los tres, defensores del golpe contra la Constitución de la Generalitat en 2017, no enarbolaron pancarta alguna contra la saturación turística durante las dos pasadas legislaturas con Armengol. Como tampoco lo hicieron, por cierto, los separatistas de Més, bajo cuyo gobierno, de la mano de los socialistas, el Govern disparó el alquiler vacacional.

Ahora, en la oposición insular, Més reclama que el Consell de Mallorca elabore antes de finalizar el 2026 una estrategia insular para reducir la presión turística, con objetivos medibles de disminución de plazas turísticas y de vehículos, así como medidas para contener la demanda y reducir los impactos de la masificación.

Los separatistas mallorquines recuerdan que su propuesta llega en un contexto marcado por la convocatoria de la movilización impulsada por la plataforma Menos Turismo, Més Vida el próximo 26 de julio, una convocatoria que, según Més, refleja un descontento social cada vez más extendido ante un modelo que agrava la crisis de la vivienda, colapsa las infraestructuras, incrementa la presión sobre los recursos naturales y dificulta.

«La ciudadanía está expresando un malestar profundo porque ve que cada vez es más difícil encontrar vivienda, moverse por Mallorca o simplemente construir un futuro aquí. Este clamor merece algo más que buenas palabras: necesita decisiones políticas», ha afirmado la portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló.